Dow Jones-Index -0,01%, S&P 500 +0,22%, NASDAQ +0,71%



Spitzenreiter im Dow (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) seien nach Vorlage der Geschäftszahlen die Aktien des Versicherers Travelers (ISIN: US89417E1091, WKN: A0MLX4) (+4,96%) gewesen. General Electric (ISIN: US3696041033, WKN: 851144) seien mit einem Plus von 4,45% auf Platz zwei geklettert. Aktien des Streaming-Dienstes Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484) hätten nach starkem Wachstum von Abonnenten und Erlösen im letzten Quartal 10% fester notiert.



Ein starker Yen habe den japanischen Aktienmarkt belastet. Der Nikkei (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe auf 23.940,78 Zähler (-0,76%) nachgegeben.



GEA (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200) habe auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz 2017 um knapp 2% auf 4,580 Mrd. EUR gesteigert. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe mit 565 Mio. EUR fast auf Vorjahresniveau gelegen. GEA spüre nach eigenen Angaben die anhaltende Schwäche der wichtigen Kundenindustrie Milchverarbeitung. 2018 bezeichne CEO Oleas als "anspruchsvolles Geschäftsjahr", in dem GEA den durchschnittlichen Gewinnerwartungen der Analysten von 635 Mio. EUR wohl "nicht entsprechen" werde.



Der Schweizer Inspektions- und Prüfkonzern SGS (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264) habe den Umsatz 2017 organisch um 4,2% auf 6,35 Mrd. CHF gesteigert. Der Gewinn sei um 14,4% auf 621 Mio. CHF gestiegen.



Eine steigende Zahl an Abonnenten habe beim US-Mobilfunkkonzern Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402) für verbesserte Umsätze im abgelaufenen Quartal gesorgt. Die Erlöse hätten sich um 5% auf 34 Mrd. USD erhöht. Der Gewinn sei - begünstigt durch die US-Steuerreform - auf 18,7 (4,5) Mrd. USD gesprungen. (24.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt haben DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und MDAX im Verlauf neue historische Höchststände erzielt, konnten diese aber nicht bis zum Schluss durchhalten, so dass die Tendenz letztlich uneinheitlich ausfiel, berichten die Analysten der Nord LB.DAX +0,71%, MDAX -0,06%, TecDAX -0,05%Nach der Übernahmewelle in der Pharma- und Medizinbranche in den USA vom Vortag seien auch hierzulande Pharmatitel gesucht gewesen. Bayer-Papiere (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001) hätten an der Index-Spitze 3,31% gewonnen. FMC (ISIN: DE0005785802, WKN: 578580) hätten 1,90% höher notiert und Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560) hätten 2,83% zugelegt.