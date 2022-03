Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Aktienmarkt ist es gestern zu deutlichen Gewinnen gekommen, nachdem sich bereits die Notierungen in China kräftig erholt hatten, so die Analysten der Helaba.



Diese würden die Bewegung heute fortsetzen. Die Regierung in Peking habe angekündigt, die Börsen und die konjunkturelle Entwicklung zu stützen. Zuletzt hätten unter anderem die Sorgen wegen der rigorosen Corona-Eindämmungsmaßnahmen für Kursverluste gesorgt. Zudem habe neue Friedenshoffnung in Bezug auf den Ukraine-Krieg die Stimmung beflügelt.



Auf technischer Seite sei positiv hervorzuheben, dass der Sprung sowohl über das 38,2%-Retracement als auch die 14.000er Marke sowie die 21-Tagelinie bei 14.105 Punkten gelungen sei. Damit würden sich die Perspektiven deutlich aufhellen und der 61,8%-Level (14.815) sei in Reichweite. Darüber sei die 55-Tagelinie bei 15.058 zu erwähnen. Zudem würden MACD, Stochastik und RSI ansteigen. Nur der DMI sei ein freundliches Signal bislang schuldig. (17.03.2022/ac/a/m)



