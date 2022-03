Auch in dieser Woche würden der Ukraine-Krieg und die sich daraus ergebenden Effekte den Ton angeben. Zusehends in den Fokus rücken würden hierbei der vom Westen angedachte Stopp von Öl- und Gaseinfuhren. Insbesondere Letzteres wäre kurzfristig schwer zu kompensieren und mache somit ein Stagflationsszenario bzw. eine Industrierezession in Europa (Inflation bleibe aufgrund der steigenden Energiepreise hoch, das Wachstum flache aufgrund von Angebotseinschränkungen ab) zunehmend wahrscheinlicher. Ein solches Makro-Umfeld würde dann auch zu merklich negativen Revisionen bei den Gewinnschätzungen der Unternehmen führen.



Ein Stagflationsszenario werde auch durch den scharfen Anstieg der Preise von Öl, Gas, Industriemetallen und Agrarrohstoffen begünstigt. Der Gaspreis habe sich seit Ausbruch des Kriegs verdoppelt, Brent sei in der abgelaufenen Woche um 21% nach oben geschossen und lege heute Morgen weiter massiv auf zwischenzeitlich USD 139 pro Fass zu, was einen Ölpreisschock auslösen könnte. Preistreibend würden dabei die konkreter werdenden Sanktionen gegen russisches Öl wirken und dass die OPEC+ die Förderquoten nur so wie zuvor beabsichtigt anheben werde. Einen Rückschlag habe es am Wochenende ebenfalls im Hinblick auf einen Iran-Nuklear-Deal gegeben, der es dem Land erlauben würde, wieder Öl auf dem Weltmarkt anzubieten. Hier habe Russland versucht mit zusätzlichen Forderungen in den Verhandlungen eine Vereinbarung zu torpedieren. Weiter aufwärts gegangen sei es auch bei den Edelmetallen Palladium, Gold und Silber. Bei Ersterem sei Russland für einen Weltmarktanteil von 40% verantwortlich. Eine künstliche Verknappung könnte hier den Motor der Automobilindustrie ins Stottern bringen, da Palladium in Katalysatoren eingesetzt werde. Der Goldpreis habe dank seines Status als "sicherer Hafen" und dem nun weniger aggressiv gepreisten Zinspfad der Federal Reserve in der abgelaufenen Woche um 4% zugelegt.



Mit Spannung blicke der Markt auch auf die heute fällige Anleihe von Gazprom (ISIN US3682872078/ WKN 903276). Ein Nichtbedienen könnte ebenso Implikationen auf die Gaslieferungen in die EU haben. Nicht mehr auszuschließen sei auch ein Staatsdefault Russlands. Kreditausfallsversicherungen (CDS) auf Extremniveaus und Downgrades durch die großen Ratingagenturen (Moody's habe das Rating Russlands gestern auf die zweitniedrigste Stufe Ca gesenkt) könnten als Hinweis auf eine derartige Entwicklung gewertet werden.



Im Hinblick auf klassische Wirtschaftsnachrichten würden die EZB-Sitzung und die US-Inflationsdaten diese Woche (beides am Donnerstag) Impulse für die Märkte liefern. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht sei mit 678.000 geschaffenen Stellen ex Agrar und weiter nach oben revidierten Vormonatsdaten abermals äußert robust ausgefallen, aber im allgemeinen Sentiment untergegangen. Abzuleiten sei aus dem sehr starken Arbeitsmarktbericht auch, dass die US-Notenbank in der aktuellen Krise angesichts der Inflationsrisiken den Märkten nicht so leicht zur Hilfe kommen könne. In Asien hätten die Aktienmärkte heute Morgen aufgrund des Ölpreissprungs allesamt deutlich im Minus notier. Die dadurch angefachten Konjunktursorgen würden auch einen deutlich schwächeren Handelsauftakt an den europäischen Börsen erwarten lassen. (07.03.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Im Ukraine-Krieg ist militärisch weiterhin keine Entspannung in Sicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So habe der ukrainische Präsident Selenskyj den Westen aufgefordert eine Flugverbotszone in der Ukraine zu errichten oder den Verteidigungskampf mit der Lieferung von Flugzeugen zu unterstützen. Ersteres würde wohl von Russland als Kriegseintritt der Nato in den Konflikt gewertet werden. Putin wiederum habe verlautbart die Kampfhandlungen so lange nicht einzustellen, bis die Forderungen Russlands erfüllt seien.