Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.599 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht seinen ersten Kursverlust (-1,26%) im neuen Jahr erzielt. Technisch betrachtet zeige der EURO STOXX 50 gewisse Ermüdungserscheinungen, die jedoch noch nicht beunruhigend sein müssten, da er weiter auf einem Niveau innerhalb des positiven Aufwärtstrends über der 38-Tage-Linie bei 3.546 Punkten rangiere. Attraktive Chancen biete das gegenwärtige Chartbild aber auch nicht zwingend. Das hohe Niveau der letzten Wochen, zum Teil über dem oberen Bollinger-Band, deute an, dass die positiven Aspekte der gegenwärtigen Entwicklungen stärker eingepreist seien, als die potenziellen Risiken in Europa, die durch Lockdown-Verschärfungen und das Impf-Chaos im Markt schlummern würden. Ihre Einschätzung aus der vergangenen Woche, dass kurzfristig mit gewissen Rückschlägen zu rechnen sein müsse, würden die Analysten beibehalten. Leichte Abschläge würden sich zum heutigen Wochenstart im Futures-Handel andeuten. In dieser Woche würden sich die Augen verstärkt auf die USA richten, da zum einen die Quartalszahlen einiger namhafter Banken und Unternehmen veröffentlicht würden und zum anderen Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten sein Amt antrete.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 0,9% konsolidiert. Er habe bei 30.814 Punkten geschlossen. Er habe zwar intraday mit 31.224 Punkten ein neues Allzeithoch erreichen, dieses aber nicht halten können. Gegen den Trend robust hätten sich Small Caps, Biotech und auch Halbleiter gezeigt. Die aktuelle Woche wird im Zeichen der Berichtssaison stehen, nachdem die Banken in der Vorwoche diese eröffneten, mit über den Erwartungen liegenden Ergebnissen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Dies könne zu neuen positiven Impulsen führen, so dass das Intraday-Hoch von 31.224 Punkten überwunden werden könne. Die Analysten würden das Aufwärtspotenzial jedoch zunächst für begrenzt halten. Das Momentum habe sich bereits seit Ende November, als der Dow Jones erstmals die 30.000-er Marke übersprungen habe, abgeschwächt. Es scheint uns aktuell zu viel Optimismus seitens der Marktteilnehmer vorzuherrschen, was die US-Börsen anfällig für eine Konsolidierung machen sollte, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Eine Konsolidierung könnte zunächst bis in den Bereich von 29.200 Punkten führen (Verlaufshoch von Anfang September 2020) und im weiteren Verlauf bis in den Bereich von 28.495 Punkten führen, dort sei Anfang November ein Gap eröffnet worden.



Der Bund-Future notiere aktuell bei 177,76%-Punkten. Obwohl er kurzfristig von der leichten Aktienmarktschwäche profitieren sollte, bewege sich er sich in einem Abwärtstrend. Der seit März bestehende Aufwärtstrend (aktuell bei 175,44%-Punkten) rücke damit immer näher. Die Indikatoren seien aktuell wenig aussagekräftig. Einen kurzfristigen Anstieg über die Marke von 178%-Punkten würden die Analysten als nicht wahrscheinlich erachten. Eher sollte man sich auf tiefere Kurse einstellen.



Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank erwarten, dass der Aufwärtstrend bei den Aktien noch anhält. Allerdings sei die soeben eingeläutete Konsolidierungsphase noch nicht abgeschlossen und könnte die Märkte noch belasten. (18.01.2021/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich in der letzten Woche bis zum Donnerstag um die Marke von 14.000 Punkten bewegt, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Dann sei der Freitag gekommen und die Angst vor einer weiteren Zuspitzung bei den Corona-Zahlen habe den DAX einbrechen lassen. Der Index habe bei 13.788 Punkten und somit 1,86% tiefer als die Vorwoche geschlossen. Die Frage stellt sich, ob wir damit in den Korrekturmodus eingekehrt sind, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Charttechnisch habe es fast den Anschein. Per Freitagsschlusskurs sei der DAX unter den seit Oktober bestehenden Aufwärtstrend (aktuell 13.847 Punkten) gefallen. Sollte es nicht schnell zu einem Pull-Back kommen, würden weitere Abgaben bis in den Bereich der 38-Tage-Linie bei 13.523 Punkten drohen. Erst mit einer Rückkehr in den vorgenannten Aufwärtstrend - besser noch über die Widerstandslinie bei 14.000 Punkten - bestünden gute Aussichten auf weiter steigende Kurse. Falls nicht, sollte man sich auf eine längere Konsolidierung einstellen.