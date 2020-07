Angesichts der verheerenden Umfragewerte für US-Präsident Trump beschäftige sich die Wall Street nunmehr ernsthaft mit einer möglichen Biden-Präsidentschaft. Im Fokus stünden dabei mögliche Steuererhöhungen und ein etwaiges Zurückdrehen erfolgter Regulierungserleichterungen. Bezüglich der möglichen Steuererhöhungen gehe die Erwartungshaltung eindeutig in die Richtung, dass diese weniger signifikant ausfallen würden, als das manche jetzt erwarten würden. Zudem werde diskutiert, welche Branchen nach einem Wahlsieg Bidens eher im Vorteil sein könnten und welche nicht. Gerade Unternehmen im Segment der Erneuerbaren Energien oder auch im Infrastruktur-Bereich könnten profitieren. Negativ betroffen wären tendenziell Unternehmen der Öl-und Gasbranche, der Rüstungsindustrie aber auch der Finanzbranche.



Positiv würde sicherlich die zu erwartende deutliche Abschwächung der aggressiven Tarif-Rhetorikgerade gegenüber China und der EU wirken, ohne dass im Kern eine deutliche Änderung der China-Politik wahrscheinlich wäre. Im Verhältnis zu Europa wäre eine deutliche Entspannung zu erwarten. Der Netto-Effekt eines Wahlsieg Bidens auf die Aktienmärkte, gerade in den USA, sei jedoch schwer prognostizierbar. Kurzfristig wären sicherlich gewisse Kursturbulenzen zu erwarten, mittel- bis langfristig sollten die Auswirkungen aber nicht allzu negativ ausfallen. Wie oftmals erwähnt: Die stärksten Kursgewinne seien in der Vergangenheit unter demokratischen Präsidenten erzielt worden.



Der aktuelle Aufschwung sei weiter intakt. Die umfassenden Notenbankhilfen und die extrem ausgeprägte Angst Kursgewinne zu verpassen, würden weiterhin das Kursniveau stützen. Moderate Gewinnmitnahmen jetzt über die Ferienwochen würden die Analysten der National-Bank AG aber nicht überraschen. (07.07.2020/ac/a/m)





Essen (www.aktiencheck.de) - Nach kurzer Unterbrechung haben die wichtigen globalen Aktienmärkte ihre Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen, so die Analysten der National-Bank AG.Ursächlich für diesen Anstieg seien sehr gute Vorgaben aus Asien, Hoffnungen auf weitere Notenbankhilfen und besser als erwartet ausgefallene volkswirtschaftliche Zahlen aus Deutschland gewesen. Es sei schon erstaunlich, dass die weltweiten Corona-Infektionsraten sich weiterhin auf sehr hohem Niveau bewegen würden (ca. 200.000 täglicher Zuwachs laut Johns-Hopkins University), die Aktienmärkte diese Faktenlage aber weitgehend ignorieren würden. Dies zeige einmal mehr, wie erfolgreich die wichtigen globalen Notenbanken und die Regierungen bislang in der Immunisierung der Aktienmärkte gewesen seien. Wie lange diese Abschottung Bestand haben werde, sei jedoch nicht seriös vorhersehbar. So lange dies jedoch der Fall sei, sollte man die "Party" nicht vorschnell verlassen. Allerdings sei die Bedingung dafür, dass man als Anleger nicht auf dem falschen Fuß erwischt werde, ein konsequentes Risikomanagement mit strikten Stop-Loss Vorgaben.