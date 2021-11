Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wenn auch mit kleiner werdenden Schritten gelingt es dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), kontinuierlich neue Allzeithochs zu markieren, so die Analysten der Helaba.



Dass der Anstieg seit geraumer Zeit keinesfalls idealtypisch ausfalle, scheine nicht oder nur unwesentlich zu interessieren. Auch die eigentlich relevanten Belastungsfaktoren wie die hohen Inflationszahlen, Lieferkettenprobleme, welche zuletzt wieder Produktionsausfälle nach sich gezogen hätten und nicht zuletzt die enormen Steigerungsraten bei den Corona-Neuinfektionszahlen würden, zumindest, wenn man die Kurssteigerungen an den Aktienmärkten als Beurteilungskriterium heranziehe, offenbar keine Rolle mehr spielen. Auch die "klassischen Bewertungskriterien" scheinen außer Kraft gesetzt, so die Analysten der Helaba. Ein Stück weit fühle man sich an alte Zeiten erinnert. Schon einmal sei man am Markt der Meinung gewesen, dass Kennziffern wie das KGV oder ähnliche nicht mehr zur Aktienbeurteilung zu gebrauchen wären. In diesem Kontext sei auch auf den in der vergangenen Woche vollzogenen Börsengang des Elektroautobauers Rivian hingewiesen. Das Unternehmen produziere bislang kaum Fahrzeuge, dessen Bewertung habe zuletzt jedoch die von Volkswagen übertroffen.



Der DAX habe jüngst eine harmonische Bewegung komplettiert. An der Börse werde unterstellt, dass sich Ausdehnungsmuster in regelmäßigen Abständen wiederholen würden. Somit stelle sich die Frage, ob der Impuls damit weitestgehend abgearbeitet worden sei oder fortgesetzt werde. Im letztgenannten Fall würden die nächsten Targets auf die Marken bei 16.334, 16.406 und 16.492 Punkten fallen. Supports würden sich bei 16.193, 16.123 und 15.990 Zählern definieren lassen. (18.11.2021/ac/a/m)



