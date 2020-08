Positiv sei es auch für die Aktien von Deere (ISIN US2441991054/ WKN 850866) gelaufen. Das Zahlenwerk für das dritte Quartal habe deutlich über den Markterwartungen gelegen. Der Ausblick des Landmaschinenherstellers für das vierte Quartal sei allerdings sehr vorsichtig ausgefallen. Die Aktie sei dennoch um 4,4% gestiegen.



Auch die Sportschuhkette Foot Locker (ISIN US3448491049/ WKN 877539) habe mit ihren Geschäftszahlen über den Erwartungen gelegen. Die Aktie habe um 1,4% zulegen können.



Heute komme es im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) wegen der Wirecard (ISIN DE0007472060/ WKN 747206)-Insolvenz zu Indexanpassungen. Der Essenslieferant Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) ersetze die Aktien von Wirecard. Wegen des Aufstiegs von Delivery Hero steige das bisherige SDAX (ISIN DE0009653386/ WKN 965338)-Mitglied AIXTRON (ISIN DE000A0WMPJ6/ WKN A0WMPJ) in den MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) auf, während die Aktien von HORNBACH Baumarkt (ISIN DE0006084403/ WKN 608440) in den SDAX nachrücken würden. Im TecDAX würden die Wirecard-Aktien durch die Anteilscheine des Laserspezialisten LPKF (ISIN DE0006450000/ WKN 645000) ersetzt.



Mit raschen Schritten nähere sich das Ende der Berichtssaison. Diese Woche würden u.a. Hewlett-Packard Enterprise (ISIN US42824C1099/ WKN A140KD), Salesforce.com (ISIN US79466L3024/ WKN A0B87V) und Delivery Hero berichten. (24.08.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang ging es in den USA mit zahlreichen Technologiewerten weiter bergauf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So hätten u.a. Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F), Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) und Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) jeweils neue Höchststände markieren können. Auch in der kommenden Woche dürften einige dieser Technologieschwergewichte weiter im Rampenlicht bleiben. Denn Tesla (Ex Tag 24.08.) und Apple (Ex Tag 25.08.) würden ihre Aktien splitten.