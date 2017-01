Wien (www.aktiencheck.de) - Aktien der US-Luftfahrtbranche - wie etwa die von American Airlines (-4,4%) - reagierten auf die von Präsident Trump per Dekret verordneten Visabeschränkungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Allianz (-1,7%) dürfte Interesse an der Übernahme der australischen Versicherung QBE haben. Diese sei an der Börse zurzeit mit umgerechnet gut EUR 12 Mrd. bewertet. Neben Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen seien Übernahmen eine weitere Möglichkeit der Versicherer, überschüssige liquide Mittel abzubauen und die geringe Reinvestitionsrendite in Europa durch die Expansion in renditeträchtigere Märkte zu kompensieren.In den USA würden heute u.a. noch Apple nachbörslich sowie MasterCard, UPS, und Exxon Mobil vorbörslich Quartalszahlen vorlegen. (31.01.2017/ac/a/m)