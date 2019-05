Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die in Deutschland feiertagsbedingt verkürzte Handelswoche steht vor allem unter dem Eindruck der Europawahl vom Wochenende, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Die direkten Auswirkungen auf die Kapitalmärkte seien zwar überschaubar, angesichts des im Vergleich zu den Umfragen geringeren Stimmenanteils für euroskeptische Parteien. Allerdings dürfte es in einigen Eurostaaten zu bemerkenswerten Entwicklungen kommen. So könnten die vorgezogenen Neuwahlen in Griechenland das Ende der Regierung Tsipras bedeuten. In der Europawahl habe die konservative Neo Demokratia deutlich vor Tsipras` Syriza gelegen. Auch in Italien hätten sich die Machtverhältnisse verschoben. Nach deutlichen Verlusten für die 5-Sterne-Partei liege die Lega mit Parteichef Matteo Salvini mit über 34 Prozent Stimmenanteil in Italien weit vorn und dürfte einen entsprechend höheren Einfluss in der kommenden Regierungsarbeit einfordern. Auch hier könnte es in den kommenden Monaten zu einer vorgezogenen Neuwahl kommen. Zudem könnten die anstehenden Verhandlungen mit Brüssel über den Haushaltsentwurf 2020 eine ganz andere Schärfe erhalten.



Von konjunktureller Seite würden in Deutschland die Verbraucherpreise, die April-Einzelhandelsumsätze sowie der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Von größerem Interesse seien indes die Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe und für Dienstleistungen in China. Nach den zuletzt enttäuschenden Daten zur Industrieproduktion würden schwache Stimmungsindizes der chinesischen Unternehmen die Sorgen vor einem deutlichen Konjunktureinbruch der chinesischen Volkswirtschaft untermauern und könnten auch an den Aktienmärkten ein verfrühtes Sommerloch einläuten. (28.05.2019/ac/a/m)



