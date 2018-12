Heute Mittag sei ein Treffen mit Kanzlerin Merkel geplant. Der deutsche Aktienmarkt zeige ein aus technischer Sicht weitestgehend idealtypisches Bild. Denn innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends würden Erholungen, wie zuletzt, lediglich im überschaubaren Rahmen stattfinden. Auch ein Blick auf die Verfassung der Wall Street lohne sich.



Gestern habe der DAX sowohl das letzte Verlaufstief (10.762) als auch eine Strukturprojektion (10.763) unterschritten. Zudem habe sich der Index weiter von dem bei 10.903 Punkten verlaufenden Fibonacci-Level nach unten abgesetzt. Ein weiteres, prozyklisches Tief (10.585) sei die Folge gewesen. Letztgenanntes sei von einer positiven Divergenz beim CCI begleitet worden, was in der Regel (kurzfristig) positiv zu werten sei. Andere Indikatoren, wie z.B. dem RSI, hätten diese jedoch nicht bestätigt. Ohnehin sollten die Erwartungen an eine ausgedehnte Erholung, nicht zu hoch aufgehängt werden. Auf allen Zeitebenen würden intakte Short-Signale existieren, der ADX zeige mit einem Wert von über 35 (auf Tagesbasis), Tendenz steigend, eine idealtypisch ausgeprägte Bewegungsdynamik.



Für eine temporäre Aufhellung des Gesamtbildes müsste die untere Begrenzung des 55-Wochen-Regressionskanals (Standardabweichung 1,272) bei 10.684 Punkten und insbesondere die Fibonacci-Ausdehnungsmarke bei 10.874 Punkten nachhaltig herausgenommen werden. (11.12.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Schwächephase des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hielt auch zu Wochenbeginn an. Angesichts des sich weiter eintrübenden Chartbildes und einer Reihe ungelöster Probleme, wie beispielsweise der Handelsstreit zwischen den USA und China, so die Analysten der Helaba.Für neuen Zündstoff sorge die Verhaftung der Finanzchefin von Huawei, Meng Wanzhou, welcher im Falle einer Verurteilung bis zu 30 Jahre Haft drohen würden. Gestern sei in den Medien davon berichtet worden, dass sie angeblich elf Pässe besitzen solle, was ein mögliches Strafmaß ebenfalls negativ beeinflussen würde. Darüber hinaus hätten sich die Marktteilnehmer von immer neuen Meldungen mit Blick auf den Brexit konfrontiert gewesen. Mittlerweile stehe fest, dass die für heute geplante Parlamentsabstimmung abgesagt worden sei. Da diese mit großer Wahrscheinlichkeit negativ ausgefallen wäre, werde seitens der Premierministerin May nun versucht, Vertragsdetails nochmals neu zu verhandeln.