München (www.aktiencheck.de) - Obwohl die Aktienkurse wieder mehr schwanken, bleiben die Börsentrends klar nach oben gerichtet, so Merck Finck a Quintet Private Bank.In Sachen Makrodaten stünden in Deutschland kommende Woche am Dienstag dasfinale Bruttoinlandsprodukt im Auftaktquartal 2021 sowie das ifo-Geschäftsklima im Fokus, bevor am Donnerstag das GfK-Konsumklima folge. Auch für die Eurozone würden mit dem Bericht zum Wirtschaftsvertrauen im Mai Stimmungsdaten im Fokus geraten - genauso wie in den USA, wo am Dienstag das Verbrauchervertrauen komme.Weitere wichtige US-Daten seien eine Reihe von Zahlen zum Immobilienmarkt imWochenverlauf, die zweite Schätzung des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts im ersten Quartal sowie die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter am Donnerstag. Am Freitag würden noch Kerninflationsdaten und Einkommens- sowie Konsumdaten folgen. Auf asiatischer Seite seien Chinas Industriegewinne für April am Donnerstag sowie Japans Arbeitsmarktbericht am Freitag die Höhepunkte. (21.05.2021/ac/a/m)