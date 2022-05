Hamburg (www.aktiencheck.de) - Zuletzt sind die Aktienmärkte, vor allem in den USA, weiter gefallen, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg, in der aktuellen Ausgabe von "Berenberg Märkte-Monitor".



Im Gegensatz zum bisherigen Jahresverlauf seien sichere Staatsanleihen jedoch zeitgleich gestiegen und hätten somit - sofern allokiert - den Abverkauf in Multi-Asset-Portfolios etwas abfedern können. Grund für das veränderte Korrelationsmuster sei die Zunahme von Rezessionssorgen, während Inflationserwartungen zuletzt leicht gefallen seien. Durchwachsene China-Konjunkturdaten, erste Anzeichen eines sich abkühlenden US-Arbeitsmarktes und enttäuschende Quartalsergebnisse von US-Einzelhandelsunternehmen, die über weniger Nachfrage nach Nicht-Basiskonsumgütern und geringeren Gewinnspannen geklagt hätten, würden eine stärkere Konjunkturabschwächung wahrscheinlicher werden lassen. Wie es weitergehe, hänge vor allem von China und Russland ab. Eine Wiedereröffnung von Chinas Wirtschaft oder ein Ende von Putins Krieg würden zu weniger Konjunktur - und über nachlassende Lieferengpässe oder Energie-/Nahrungsmittelpreise wohl auch weniger Inflationssorgen führen.



Diese Woche finde das Weltwirtschaftsforum (22. bis 26.05.) in Davos statt. Der Krieg in der Ukraine, der Energieschock und dessen wirtschaftliche Folgen, die globale Pandemie sowie der Klimawandel dürften wesentliche Diskussionspunkte sein. Am 30./31.05. finde zudem ein EU-Sondergipfel zur Energiekrise und dem Ukraine-Krieg statt. Die US-Börsen seien am 30. Mai (Volkstrauertag) geschlossen. Am Dienstag dürften die vorläufigen Einkaufsmanagerindices der Industrie (Mai) für Europa und die USA Auskunft über die Unternehmensstimmung sowie die Rezessionsgefahr geben. Am Mittwoch würden die Auftragseingänge langlebiger Güter (Apr.) sowie das FED-Protokoll (Mai) veröffentlicht. Am Freitag würden dann die Einkommen und Ausgaben der privaten US-Haushalte (Apr.) folgen. Nächste Woche würden die vorläufigen Mai-Inflationszahlen sowie die Service-PMIs (Mai) der Eurozone und die Arbeitsmarkdaten (Mai), das Verbrauchervertrauen (Mai) und die ISM-Indices (Mai) für die USA veröffentlicht. (23.05.2022/ac/a/m)





