Der DAX-Konzern BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) habe in der vergangenen Woche seine Jahresziele kassiert. Nach einem schwachen zweiten Quartal habe das Ludwigshafer Unternehmen seinen Ausblick für das laufende Jahr drastisch gesenkt. Hauptverantwortlich hierfür sei laut Angaben des Konzerns die schwache Autoindustrie mit rund 20 Prozent Umsatzanteil.



Das DAX-Schwergewicht rechne für das Jahr 2019 mit einem Ergebniseinbruch von bis zu 30 Prozent. Neben der schwachen Autoindustrie belaste auch die Verlangsamung des weltwirtschaftlichen Wachstums und der Industrieproduktion. Die Aktie habe anfänglich mit einem Rücksetzer von rund sechs Prozent reagiert.



Auch der Automobilhersteller Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) habe sich mit einer Gewinnwarnung zu Wort gemeldet. Dabei habe der Autobauer erst vor gut drei Wochen seinen Ausblick reduziert. Laut Angaben des Konzerns liege das operative Ergebnis für das zweite Quartal dieses Jahres deutlich unter den Markterwartungen. Nun werde auch erwartet, dass für das gesamte Jahr das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen werde. Neben der allgemeinen Schwäche der Branche würden insbesondere Rückstellungen für Dieselfahrzeuge sowie ein erweiterter Rückruf von Takata-Airbags zu Buche schlagen. Auch hier hätten Anleger mit Verkäufen reagiert.



In der vergangenen Woche habe die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) massive Restrukturierungsvorhaben angekündigt. Vorstandvorsitzender, Christian Sewing, möchte mit starken Einschnitten im Investmentbanking den deutschen Branchenprimus wieder zu alter Stärke verhelfen. Dafür sollten unter anderem die Aktivitäten im Handelsgeschäft mit Aktien und Schuldverschreibungen zurückgeführt werden. Statistiken würden zeigen, dass im internationalen Vergleich die Investmentsparte des deutschen Geldhauses deutlich schwächere Entwicklungen aufweise.



Folglich solle das klassische Privat- und Firmenkundengeschäft wieder stärker in den Fokus der Geschäftstätigkeiten rücken. Personalpolitische Maßnahmen seien auch schon beschlossen worden. Im Rahmen der Sanierung sollten weltweit rund 18.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Dadurch sollten die Ausgaben in drei Jahren um gut ein Viertel auf 17 Milliarden Euro gesenkt werden. In Anbetracht der noch vielen offenen Fragen hätten die Anleger auf die Vorhaben eher skeptisch reagiert. Per Freitagnachmittag hätten die Papiere im Vergleich zur Vorwoche rund sechs Prozent leichter notiert. (Ausgabe vom 12.07.2019) (15.07.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte entwickelten sich in der abgelaufenen Handelswoche in unterschiedliche Richtungen, so die Experten von Union Investment.Während die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung die US-Börsen am vergangenen Donnerstag teils auf neue Höchststände getrieben habe, habe in Europa eine Reihe von Gewinnwarnungen das Marktgeschehen geprägt. Angetrieben worden seien die Kurse in den USA von der Rede des US-Notenbankenchefs Jerome Powell, der zuletzt durch seine zweitätige Anhörung vor dem US-Kongress die Hoffnungen auf eine Zinssenkung genährt habe. Anleger am Aktienmarkt hätten mit Zukäufen reagiert.Der amerikanische Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei in der Handelswoche über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert und dabei ein Rekordhoch erreicht. Engagements in Europa seien hingegen eher gemieden worden. Angesichts der gemischten Entwicklungen hätten die globalen Aktienmärkte, gemessen am MSCI Welt-Index, per saldo kaum Veränderungen verbucht. Der amerikanische S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe auf Wochensicht mit plus 0,1 Prozent auch nahezu unverändert gehandelt.