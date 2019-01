Ebenfalls die Erwartungen verfehlt habe der ISM-Index für die US-Industrie. Dieser habe im Dezember mit einem Fall von 59,3 auf 54,1 Punkte den stärksten Rückgang seit Oktober 2008 verzeichnet und nähere sich der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Die Teilerhebung zu den Auftragseingängen sei dabei von 62,1 auf 51,1 Punkte gesunken. Der Einkaufsmanagerindex der Eurozone, ein gemeinsamer Index von Industrie und Dienstleistungen, markiere mit einem Stand von 51,1 Punkten den tiefsten Stand seit vier Jahren und befinde sich damit nur noch knapp über der Wachstumsschwelle. In Deutschland sei mit 51,6 Punkten sogar der schlechteste Wert seit fünfeinhalb Jahren erreicht worden.



Positive Signale für die Wirtschaft würden hingegen die jüngsten Beschäftigungsdaten senden: Die Arbeitslosenquote in Deutschland habe im Dezember mit 5,2 Prozent den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. In den USA seien im vergangenen Monat 271.000 neue Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen worden. Die Konsens-Erwartungen der Volkswirte seien damit übertroffen worden.



Aufgrund einer Korrektur der Umsatzprognose für das abgelaufene Quartal von ursprünglich 89-93 Milliarden USD auf 84 Milliarden USD habe die Aktie des Technologieunternehmens Apple am Donnerstag einen Kurssturz von 8,2% auf 142,19 USD hinnehmen müssen. Grund für die verfehlten Erwartungen sei laut Apple-Chef Cook eine unerwartet starke Abschwächung in den Schwellenländern gewesen, insbesondere in China. Vor allem die Nachfrage nach dem iPhone, welches insgesamt 60 Prozent der Erlöse repräsentiere, sei aufgrund der hohen Preise der Apple Produkte bei gleichzeitig steigendem Konkurrenzdruck gesunken.



Ebenfalls belastend wirke sich auf die Aktie ein Verkaufsverbot einiger älterer iPhone-Modelle aus, welches vom Chiphersteller QUALCOMM in Deutschland durchgesetzt worden sei. Nachdem Apple im August als erstes Unternehmen weltweit eine Börsenbewertung von einer Billion USD erreicht habe, befinde sich das Unternehmen mit einer aktuellen Bewertung von 674 Milliarden USD nur noch auf Platz 4 hinter Google (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F), Amazon und Microsoft.



Mit einem Plus von 1,7 Prozent habe der bayerische Automobilhersteller BMW erstmals seit 2015 seinen PKW-Absatz am US-Markt steigern können. Volkswagen habe seine Verkaufszahlen in den USA bereits zum zweiten Jahr in Folge nach dem Abgasskandal erhöhen können und relativ zum Vorjahr 4,2 Prozent mehr PKWs abgesetzt. Daimler und Audi hingegen hätten im vergangenen Jahr einen Rückgang des Absatzes von 5,3 Prozent und 1,4 Prozent hinnehmen müssen. Ein ähnliches Bild zeige sich am deutschen Markt: Während BMW und VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) ihre Absatzzahlen gesteigert hätten, sei die Menge der verkauften Audi- und Daimler-PKWs gesunken. Die Aktienmärkte hätten hierauf jedoch nur schwache Reaktionen gezeigt. (Ausgabe vom 04.01.2019) (07.01.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einem insgesamt sehr schwachen Jahr 2018 bleibt die Stimmung an den globalen Aktienmärkten auch in der ersten Handelswoche in 2019 verhalten, so die Experten von Union Investment.Belastet von (geo-) politischen Unsicherheiten und der Sorge vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft hätten zahlreiche Indices in den vergangenen zwölf Monaten Verluste verbuchen müssen. In den letzten Handelstagen des vergangenen Jahres habe der DAX mit 10.302 Punkten kurzzeitig ein neues Zweijahres-Tief erreicht, habe jedoch zum Ende der ersten Kalenderwoche 2019 die 10.500 Punkte-Marke wieder überschreiten können. Der US-amerikanische Dow Jones-Index, der im letzten Jahr zwischenzeitlich einen Stand von fast 27.000 Punkten erreicht habe, notiere aktuell bei 22.686 Punkten.Die seit einiger Zeit bestehende Sorge um die schwächelnde Weltwirtschaft werde in diesen Tagen von Konjunkturdaten aus Europa, den USA und China verstärkt. Der chinesische Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe sei - belastet durch den Handelskonflikt mit den USA - mit 49,4 Punkten schwächer ausgefallen als erwartet. Zum ersten Mal seit zwei Jahren sei die chinesische Industrie geschrumpft.