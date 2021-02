In den USA hätten der Dow Jones Industrial Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) (+1,6 %) und der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) (+1,4%) ebenfalls deutlich im Plus geschlossen. Auch hier hätten sich die Anleger vom Spekulationshype rund um Aktien wie GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol Deutschland: GS2C, NYSE-Ticker-Symbol: GME) nicht beunruhigen lassen. Die Sorge, dass dieser Hype auf den breiten Markt übergreife, sei in den Hintergrund getreten. Für die Papiere des Computerspieleanbieters habe es übrigens erneut herbe Verluste gegeben: Nach einem Abschlag von 31% am Montag habe die GameStop-Aktie gestern mit einem Minus von 60% geschlossen. Auf Sektorebene hätten in den USA gestern die Titel aus dem Finanzsektor mit einem aggregierten Plus von 2,5% die stärksten Zuwächse verzeichnet, gefolgt von IT (+2,2%).



In Asien hätten die Märkte heute Morgen ein gemischtes Bild gezeigt. Während Tokio mit Aufschlägen notiert habe, sei die Börse in Hong Kong leicht schwächer gewesen. Die vorbörslichen Indikatoren würden auf einen positiven Handelsstart in Europa schließen lassen.



Der Ölpreis habe von den Fördermengenkürzungen wichtiger Förderländer wie Saudi Arabien oder Russland profitiert. Der Goldpreis habe sich angesichts der gestiegenen Risikofreude der Anleger ermäßigt. (03.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das niedrigere Kursniveau nach den Rücksetzern in der letzten Handelswoche dürften wieder die Käufer angelockt haben, weshalb die Märkte ihre am Montag begonnene Erholung weiter fortgesetzt haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) habe ein sattes Plus von 1,7% verzeichnet, ebenso wie der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit 1,6%. In beiden Leitindices seien es Unternehmen aus der Luftfahrtbranche gewesen (Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF): +6,6% bzw. MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol Deutschland: MTX, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MTUAF): +4,0%), welche die höchsten Zugewinne erzielt hätten. Die Aussicht auf eine Normalisierung im Lichte rückläufiger Infektionszahlen habe vor allem für Titel aus der Luftfahrt- aber auch der Reisebranche Unterstützung geboten.