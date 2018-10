Die Bundesregierung plane, in zehn belasteten Städten Maßnahmen für Diesel-Besitzer umzusetzen. Eine davon sei Frankfurt am Main, die neun anderen würden in dem Entwurf der Regierung nicht explizit genannt. In diesen Städten liege die Stickstoffoxid-Luftbelastung bei 55 Mikrogramm pro Kubikmeter. Laut dem Konzept wollten Bundesregierung und Autoindustrie Besitzern von Diesel-Fahrzeugen der Schadstoffklassen 4 und 5 die Wahlmöglichkeiten Rückkauf, Umtausch und Hardwarenachrüstung anbieten.



Nach Berechnungen des Bundeskanzleramtes dürften die Maßnahmen aufgrund ihrer Begrenzung auf den Umkreis von 70 Kilometern rund um die zehn "Intensivstädte" etwa 1,3 Millionen Fahrzeuge betreffen. Die Kosten der Hardwarenachrüstung würden auf durchschnittlich 3.000 Euro pro PKW geschätzt. Da nach den Erwartungen der Bundesregierung nur etwa 20 Prozent der Euro 5-Diesel umgerüstet werden dürften, beziffere die Große Koalition die Gesamtkosten auf rund 660 Millionen Euro. Eine finale Entscheidung über das Konzept falle wohl am heutigen Montag, für diesen Tag habe Bundeskanzlerin Merkel ein Treffen der Spitzen der Großen Koalition angesetzt.



Im Fokus der Anleger habe am Donnerstag der seit mehreren Jahren kriselnde Traditionskonzern thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) gestanden. Das Unternehmen solle in zwei börsennotierte Gesellschaften aufgeteilt werden. Das Geschäft mit Aufzügen, Autoteilen, dem Kernanlagenbau und einem Umsatz von etwa 16 Milliarden Euro und 90.000 Mitarbeitern solle abgetrennt werden. In einer zweiten Gesellschaft mit einem Umsatz von etwa 18 Milliarden Euro und knapp 40.000 Mitarbeitern verbleibe unter anderem der Werkstoffhandel und der Anteil am geplanten Stahl- Gemeinschaftsunternehmen mit der indischen Tata (ISIN: US87656Y4061, WKN: A0X9H1).



thyssenkrupp stehe unter dem Druck von Investoren wie den beiden Großaktionären Cevian und Elliott, die mehr Rendite fordern würden. Vorstandschef Guido Kerkhoff habe bereits angekündigt, die Geschäfte profitabler aufzustellen. Die Aktie des Konzerns habe euphorisch auf die Meldung reagiert und um rund zehn Prozent an Wert zugelegt. (Ausgabe vom 28.09.2018) (01.10.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits zu Wochenbeginn notierten die internationalen Aktienmärkte etwas schwächer, so die Experten von Union Investment.Die US-amerikanischen Börsen hätten ihrer Rekordjagd der vorherigen Tage Tribut gezollt. Angesichts der nun gültigen US-Strafzölle auf weitere chinesische Produkte und entsprechender Gegenmaßnahmen Pekings hätten die Anleger lieber die jüngsten Gewinne gesichert. Die Stimmung unter den Führungskräften der deutschen Wirtschaft habe sich im September weniger stark eingetrübt als erwartet - trotz eines sich weiter zuspitzenden Handelskonflikts und eines möglicherweise harten Brexits. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei zwar von 103,9 auf 103,7 Punkte gefallen. Ökonomen hätten aber mit einem deutlicheren Rückgang gerechnet, auf 103,2 Zähler. Die Zinserhöhung der US-Notenbank Federal Reserve am Mittwoch sei von den Anlegern erwartet worden. Allerdings habe die Vermutung belastet, dass die US-Währungshüter wohl im Winter bereits den nächsten Zinsschritt vornehmen würden. Zum Wochenschluss habe die Situation um Italien die Stimmung getrübt. Die dortige Regierung plane für kommendes Jahr ein höheres Haushaltsdefizit als bis dato angenommen, was die Anleger mit Enttäuschung aufgenommen hätten.