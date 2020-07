Mit Spannung werde die Mitte Juli startende Gewinnberichtssaison für das 2. Quartal erwartet. Die Finanzanalysten hätten ihre Schätzungen in den vergangenen Wochen deutlich nach unten angepasst. Mittlerweile würden sie für US-Aktien einen Einbruch von gut 44 Prozent gegenüber der gleichen Vorjahresperiode erwarten. Angesichts der bislang bekannten Konjunkturdaten für die vergangenen drei Monate würden die Experten von Swisscanto Invest davon ausgehen, dass die Unternehmen die Prognosen mehrheitlich übertreffen würden. Bei den Gewinnaussichten für die kommenden zwölf Monate zeichne sich eine Stabilisierung ab. Der Tiefpunkt sei Ende Mai erreicht worden und habe einen Rückgang gegenüber dem Hoch im Oktober 2018 von 26 Prozent markiert. Die Stabilisierung untermauert unsere Prognose, dass der konjunkturelle Tiefpunkt hinter uns liegt und wir uns in einem neuen Aufschwung befinden, so die Experten von Swisscanto Invest.



Die Aktienmärkte würden sich seit Ende März erholen. Während zu Beginn die defensiven Sektoren sowie der Growth-Stil deutlich besser abgeschnitten hätten als die konjunktursensitiven Branchen und der Value-Stil, hätten die Vorteile in der ersten Junihälfte bei Letzteren gelegen. Die Experten von Swisscanto Invest würden das weniger auf fundamentale Faktoren zurückführen, als vielmehr auf den Umstand, dass die Investoren die mittlerweile deutlichen Abweichungen von ihren strategischen Positionen hätten ausgleichen müssen. Insofern seien die Experten von Swisscanto Invest skeptisch, was die Dauerhaftigkeit des Favoritenwechsels anbelange. Die konjunktursensitiven Zykliker, aber auch Value würden für eine dauerhafte Outperformance eine Beschleunigung der Wirtschaftstätigkeit benötigen. Davon sei in den kommenden Quartalen auszugehen, dennoch sei nicht mit einer schwungvollen Erholung zu rechnen.



Die äußerst expansive Geld- und Fiskalpolitik zeige, wie groß die wirtschaftspolitischen Impulse sein müssten, um Wachstum zu generieren. Zudem würden diese Maßnahmen nicht ohne Nebenwirkungen bleiben. Bislang würden die positiven Effekte der expansiven Wirtschaftspolitik überwiegen. Doch auch Fehlentwicklungen würden früher oder später zutage treten. Beispielsweise führe der Ankauf von Wertpapieren durch die Zentralbanken dazu, dass Ausfallrisiken nicht mehr adäquat bepreist und Marktbereinigungen verzögert oder verhindert würden. Eine gesunde Erholung habe sich in der Vergangenheit gewöhnlich in deutlich steigenden Anleiherenditen geäußert. Dieses Phänomen sei zumindest bislang ausgeblieben, was auf Skepsis der Investoren schließen lasse.



Die schrittweise Aufhebung der Maßnahmen gegen das Coronavirus und die Aussichten auf einen EU-Fonds für hilfsbedürftige Mitgliedländer hätten die Aktienmärkte der Eurozone im Juni überdurchschnittlich steigen lassen. Die Experten von Swisscanto Invest seien allerdings nicht davon überzeugt, dass die Eurozone längerfristig besser abschneide als ihre bisherigen Favoriten. Denn in der Coronakrise habe sich einmal mehr gezeigt, dass die Investoren weniger auf niedrige Bewertung als vielmehr auf stabiles, vergleichsweise hohes Gewinnwachstumspotenzial setzen würden. Und hier sähen die Experten von Swisscanto Invest die Vorteile nach wie vor in der Schweiz und in den USA.



Auch die Industriemetallpreise seien in den vergangenen Monaten wieder gestiegen. Der Bloomberg Industriemetallindex sei Ende Juni 15 Prozent über dem Tiefststand von Mitte März. Besser als erwartete Konjunkturzahlen, insbesondere aus China, hätten zu diesem Preisanstieg geführt. Wie die gestiegenen Netto-Long-Positionierungen am Futures-Markt zeigen würden, seien in den Preisen viele positive Erwartungen impliziert. In Lateinamerika dürfte die Minenproduktion wieder erhöht werden, sodass das Kursanstiegspotenzial von Industriemetallen infolge der Angebotsausweitung beschränkt sei. (06.07.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Wie zeitnahe Mobilitätsdaten und erste realwirtschaftliche Größen zeigen, nimmt die wirtschaftliche Erholung nun Fahrt auf, so die Experten von Swisscanto Invest.Die Weltwirtschaft werde im 3. Quartal wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Die Erholung werde aber holprig verlaufen und die Gefahr einer zweiten Infektionswelle im Herbst sei alles andere als gebannt. Indes würden die staatlichen Behörden von einem erneuten, flächendeckenden Lockdown absehen. Die wirtschaftliche Erholung dürfte im Falle einer zweiten Welle zwar an Kraft verlieren, jedoch nicht gänzlich zum Erliegen kommen. Für die wirtschaftliche Gesundung brauche es weiterhin die uneingeschränkte Unterstützung durch die Geld- und Fiskalpolitik - und diese werde auch gewährleistet. So verspreche zum Beispiel die US-Notenbank, ihren Leitzins bis mindestens Ende 2022 auf dem aktuellen Niveau zu belassen.Anders als viele kritische Stimmen nahe legen würden, würden die Experten von Swisscanto Invest die Aussichten für die Aktienmärkte moderat zuversichtlich beurteilen. Zwar seien die Aktienmärkte gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis praktisch durch die Bank stolz bewertet. Doch auf der anderen Seite sorge die expansive Geldpolitik dafür, dass die Anleihenrenditen für lange Zeit auf den rekordtiefen Niveaus verharren würden. Man sollte nicht vergessen, dass sich die Rendite der Staatsanleihen stark zurückgebildet und sich auf globaler Ebene seit Anfang Jahr halbiert habe. Dies lasse die Aktienmärkte im Quervergleich zu den Anleihenmärkten als weiterhin attraktiv erscheinen, da den Anlegern nach wie vor eine überdurchschnittliche Risikoprämie winke. Zudem würden die Experten von Swisscanto Invest davon ausgehen, dass die Anleger mit fortschreitender Erholung über das konjunkturelle Wellental hinausblicken und den Fokus zunehmend auf die Gewinnerholung im nächsten Jahr richten würden.