Zusätzlich habe Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) seine Umsatzerwartung für das Q4 kassiert und dies vordringlich an der Absatzschwäche in China festgemacht. Die Umsatzwarnung des IT-Riesen habe auch bei den Halbleiterwerten und Zulieferern entsprechend negative Spuren hinterlassen. Konjunkturell würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in China vorerst von einem Anhalten der Wachstumsverlangsamung ausgehen, ehe weitere geld- und fiskalpolitische Maßnahmen (wie die heute verkündete Kürzung des Mindestreservesatzes) im weiteren Jahresverlauf auf eine Stabilisierung hoffen lassen würden. Bis dahin zähle der Hang Seng CE (ISIN HK0000004322, WKN: 145733) weiterhin nicht zu den Favoriten der Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Zusätzliche Konjunkturskepsis habe dann noch der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe verbreitet, der signifikant gefallen się und somit indiziere, dass das stärkste an US-Wachstumsdynamik wohl endgültig hinter uns liege. Gleichzeitig müsse aber festgehalten werden, dass vom US-Aktienmarkt durch den Absturz in Q4 schon sehr viel an Wachstumsabkühlung vorweggenommen worden sei. Aus Sicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG zu viel fürs erste, auch wenn in Richtung 2020 dann wirklich eine Rezession anstehen dürfte. Dafür spreche auch der zuletzt gesehene Verfall beim Ölpreis, der stützend wirken sollte. Dass der Wirtschaftspessimismus schon sehr ausgeprägt sei, würden auch Konjunkturüberraschungsindices signalisieren, welche sich auf sehr tiefen Niveaus befinden würden.



Die Stimmung verbessern sollte nach Ansicht der Analysten der Raiffeisen Bank International AG die Mitte Januar voll anlaufende Berichtssaison zum Q4. Hier seien die Erwartungen in den letzten Monaten kontinuierlich gesunken. Aktuell werde gemäß Bloomberg ein Anstieg der S&P 500-Gewinne von rund 13% erwartet. Im Q3 seien sogar noch fast 26% erzielt worden. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten mehrheitlich über den Erwartungen liegende Ergebnisse erwarten. Fortschritte im Handelsstreit würden der Stimmung ebenfalls guttun. Hier rücke das Meeting am 7./8. Januar in den Fokus. In der Causa Prima lebe jedenfalls die Hoffnung, dass die kurzfristigen Interessen (keine weitere Abkühlung der Weltwirtschaft) und die strategischen Interessen (geopolitische Überlegungen) die Konfliktparteien kompromissbereiter werden lassen würden.



In Summe würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG die Aktienmärkte reif für eine Gegenbewegung sehen, da aus ihrer Sicht zu viel Negatives in zu kurzer Zeit eingepreist worden sei. Dafür würden neben den zuvor genannten Umständen der Vola-Sprung rund um die Feiertage und nunmehr mehrheitlich "bearishe" Investorenumfragen sprechen. (07.01.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die erste Handelswoche des neuen Jahres begann in einer ähnlichen Tonart, wie die letzte Phase des Vorjahres beendet wurde, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Hier sei die S&P 500-Performance (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im Dezember mit einem Minus von mehr als 9% schlussendlich die schlechteste seit 1931 gewesen! Auch heuer hätten Konjunktursorgen gleich einmal wieder auf die Stimmung gedrückt. Es sei insbesondere die Angst vor einer signifikanten Abkühlung in China gewesen, welche durch den merklichen Rückgang beim Caixin Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe genährt worden sei. Das chinesische Konjunkturbarometer sei auf den tiefsten Stand seit 19 Monaten gefallen und befinde sich nunmehr im Kontraktionsbereich.