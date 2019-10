München (www.aktiencheck.de) - Krisenhafte Konjunkturmeldungen aus Deutschland und der Eurozone waren wir ja schon seit einiger Zeit gewohnt, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Die Leitindices würden auf diese Entwicklungen durchaus mit kurzfristigen, teilweise deutlichen Abschlägen reagieren. Aber sämtliche Unterstützungslinien würden halten, und bereits nach ein bis zwei Tagen beginne wieder eine gegenläufige Aufwärtsbewegung. Am stärksten habe es noch den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) erwischt, der nach der Bekanntgabe der US-Zahlen um rund 600 Punkte von ca. 12.500 auf rund 11.900 Punkte abgerutscht sei. Aber auch der deutsche Leitindex sei seitdem schon wieder um mehr als drei Prozent geklettert.Umgekehrt bleibe aber auch das Potenzial für nachhaltige Befreiungsschläge bis auf Weiteres stark begrenzt. Der DAX sei alleine im September dreimal an der Marke von 12.500 Punkten abgeprallt. Den anderen Leitindices wie dem S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) oder dem MSCI World ergehe es ähnlich. Angesichts der konjunkturellen Abkühlung werde sich daran so schnell nichts ändern. Im Gegenteil: Gewinnschätzungen für 2020 würden nach unten revidiert werden müssen. Der Spagat der Märkte zwischen expansiver Geldpolitik und sich abschwächender Konjunktur setze sich also fort. Insofern heiße es, auf dem aktuellen Niveau investiert zu bleiben und die weitere Entwicklung genau zu beobachten. Die Rentenmärkte seien weiterhin keine Alternative. (08.10.2019/ac/a/m)