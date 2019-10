Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die am Donnerstag wieder angelaufenen Handelsgespräche zwischen den USA und China lassen die Anleger hoffen, so die Experten von Union Investment.Branchenseitig seien die Verlierer der Vorwoche dieses Mal die Gewinner gewesen. Grundstoffe, Autos und Zulieferer sowie Banken hätten zwischen 4 und 4,7 Prozent zugelegt. Zu den Wochengewinnern habe zudem die Technologiebranche gezählt, die 4,5 Prozent im Plus gelegen habe. Versorger (minus 0,4 Prozent) und Medien (minus 1,2 Prozent) hätten hingegen im Minus notiert.Bei den Einzelaktien führe SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) beim DAX die Gewinnerliste an. Zwar verlasse SAP-Chef Bill McDermott überraschend das Unternehmen. Für einen Kurssprung hätten aber die in der Nacht zum Freitag mitgeteilten vorläufigen Quartalszahlen gesorgt. Neben dem mit 6,79 Milliarden Euro über dem Konsens liegenden Umsatz habe vor allem das viel beachtete Cloud-Geschäft beflügelt. Dessen Umsatz sei um 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Das Ergebnis pro Aktie liege damit laut Agentur Bloomberg bei 1,30 Euro, während der Konsens von 1,19 Euro ausgegangen sei. Die Aktie habe mit einem Kurssprung am Freitag um 7,6 Prozent auf 112,80 Euro zugelegt und angesichts ihrer Gewichtung im DAX den deutschen Leitindex recht ordentlich bewegt. Defensive Versorgerwerte wie RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) und E.ON (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99) hätten mit Abschlägen in Höhe von 2,9 beziehungsweise 0,7 Prozent hingegen zu den Schlusslichtern im DAX 30 gezählt. (Ausgabe vom 11.10.2019) (14.10.2019/ac/a/m)