Wien (www.aktiencheck.de) - Sowohl dies- als auch jenseits des Atlantiks hellte sich die Aktienmarktstimmung gestern wieder auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.In Europa hätten sich dabei u.a. die besser als erwartet ausgefallenen deutschen BIP-Daten (Q4 +0,3% im Quartalsvergleich, der Konsens habe lediglich mit +0,1% gerechnet) als Unterstützungsfaktor erwiesen. Branchenseitig habe am "alten Kontinent" die Freizeit- und Reisebranche die Nase vorne gehabt und somit denhöchsten Stand seit einem Jahr markiert. Rückenwind habe hier die Aussicht auf Lockdown-Lockerungen in wichtigen Ländern und das Voranschreiten der Impftrategien verbreitet.In den USA sei die 10-jährige US-Staatsanleihenrendite zwar zwischenzeitlich auf über 1,43% geschossen, habe dann jedoch durch abermalige Hinweise von FED-Präsident Powell, die Zinsen für längere Zeit nicht anheben zu wollen, wieder den Retourgang eingelegt. Powell habe u.a. gemeint, dass es drei Jahre dauern werde, bis die Notenbank ihr Inflationsziel erreiche. Dies sei wiederum an der Wall Street goutiert worden und so habe der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) im Lauf der Handelssession sukzessive an Terrain gewinnen und deutlich über der 3.900-Punkte-Marke schließen können. Da die Analysten der Raiffeisen Bank International AG fürs Erste schon viel an Renditeanstieg eingepreist sehen würden und dieser ja nicht nur gestiegenen Inflationserwartungen geschuldet sei, sondern auch den für die Unternehmen sehr positiven Hintergrund einer Konjunkturbelebung habe, sollten die Aktienmärkte in Summe recht gut mit den von den Analysten der Raiffeisen Bank International AG im Jahresverlauf erwarteten graduell höheren Renditeniveaus leben könnten. Zwischenzeitliche "Verdauungsphasen" dürften aber vordem Hintergrund der in den letzten Monaten hervorragend gelaufenen Aktienmärkte nicht überraschen.