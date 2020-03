Wien (www.aktiencheck.de) - Auch wenn es in Anbetracht des bisherigen Sell Offs an manchen Aktienmärkten nur wie ein Tropfen auf den heißen Stein wirkt, konnten Anleger in der abgelaufenen Handelswoche etwas durchatmen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Bankenaufsicht habe die europäischen Banken dazu aufgerufen, in der Bewältigung der Coronakrise Dividendenzahlungen für das Geschäftsjahr 2019 zu überdenken.Für den europäischen Handel würden die aktuellsten Entwicklungen kaum neue Impulse bringen. Die vorbörslichen Indikatoren würden auf einen Auftakt im Bereich der Freitagsschlusskurse hindeuten. In Asien hingegen drücke die Ungewissheit über die Dauer der Coronavirus-Krise die dortigen Börsen tiefer ins Minus. Auf der Rohstoffseite verliere Gold leicht an Boden. Öl verliere den dritten Tag in Folge deutlich. (30.03.2020/ac/a/m)