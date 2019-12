Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte handeln heute durchwegs deutlich fester (angeführt von Japan mit fast 1% Plus), S&P 500 Future +0,3% und auch für die europäischen Börsen lassen die vorbörslichen Indikationen eine stärkere Eröffnung erwarten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diesbezüglich komme heute mit dem US ISM Industrie gleich der nächste spannende Datenpunkt: Nach dem Rebound im Vormonat erwarte der Markt eine weitere Erholung, was den Aktienmarktausblick weiter verbessern würde. Positiv habe auch der Ölpreis mit mehr als 1% Plus reagiert - nicht nur wegen der festeren Konjunkturdaten aus China, sondern auch wegen Aussagen aus OPEC-Kreisen, man werde am Treffen diese Woche (5. Dezember) auch eine Verschärfung der Produktionskürzung diskutieren (die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden eine Verlängerung der bestehenden Kürzungen allerdings für wahrscheinlicher halten, für Öl neutral).Der Goldpreis habe stärkere Wirtschaftsdaten und Börsen wie zu erwarten mit einem (leichten) Preisrückgang auf unter USD 1.460 quittiert. (02.12.2019/ac/a/m)