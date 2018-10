In Europa hätten die Kurse von ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF), Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF), Carrefour (ISIN: FR0000120172, WKN: 852362, Ticker-Symbol: CAR, EN Paris: CA, Nasdaq OTC-Symbol: CRERF) oder auch Publicis (ISIN: FR0000130577, WKN: 859386) von den guten Veröffentlichungen profitiert, während andere Zahlen die Märkte enttäuscht hätten, wie zum Beispiel jene von IBM (ISIN: US4592001014, WKN: 851399, Ticker-Symbol: IBM, NYSE-Symbol: IBM) oder SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP). Zudem habe es mehrere Gewinnwarnungen gegeben, insbesondere von Bouygues (ISIN: FR0000120503, WKN: 858821), Wessanen (ISIN: NL0000395317, WKN: A0J2RH) und Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).



Die Bilanz dieser ersten Ergebnisveröffentlichungen in Europa sei somit durchwachsen und nicht dazu angetan, die Besorgnisse vergessen zu lassen, die durch die jüngste Abwärtsentwicklung ausgelöst worden seien. Diese hätten im Wochenverlauf zugenommen, und wieder seien es die US-Zinsen und Italien, die die Anleger beunruhigen würden.



Keine große Überraschung sei gewesen, dass die EU-Kommission von der italienischen Regierung bis zum 22. Oktober "Klärungen" zu ihrem Haushaltsentwurf 2019 verlangt und von einer Abweichung gesprochen habe, die "beispiellos in der Geschichte des Stabilitäts- und Wachstumspaktes" sei. Während der italienische Regierungschef Giuseppe Conte erklärt habe, dass es sich um einen "normalen" Meinungsaustausch zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten handele und Italien bereit sei, auf die Kritik aus Brüssel zu reagieren, habe der stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini, Vorsitzender der Lega, gewarnt, dass "kein Komma" am Haushaltsentwurf verändert würde. Diese Erklärungen hätten die 10-jährigen Renditen auf über 3,7% und damit den höchsten Stand seit 2014 steigen lassen. Am Freitag habe sich EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici bei seinem Besuch in Rom jedoch konziliant gegeben und erklärt: "Wir müssen Lösungen mit Italien finden, auch wenn wir nicht einer Meinung sind."



Das Mitte der vergangenen Woche veröffentlichte Protokoll der letzten Sitzung des Offenmarktausschusses habe ebenfalls für Bewegung an den Märkten gesorgt, auch wenn es gegenüber den letzten Erklärungen der FED-Mitglieder und insbesondere seitens Jerome Powell keine neuen Erkenntnisse gebracht habe. So hätten die langfristigen US-Zinsen und der Dollar zugelegt, gefolgt von einem Rückgang der Aktienmärkte aufgrund einer erneuten Welle der Risikoaversion. Dies habe im Zuge einer klassischen Flucht in die Qualität letztendlich die langfristigen Renditen wieder zurückgehen lassen.



Der weitere Verlauf der Berichtssaison werde die Anleger vielleicht von diesen Themen ablenken. Sollte sich die Aufmerksamkeit der Märkte jedoch auf ein anderes Thema richten, werde dies zweifellos die Zwischenwahl in den USA sein, die am 6. November stattfinde. (24.10.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Nach der heftigen Korrektur in den letzten zwei Wochen haben die Aktienmärkte Mühe, sich wieder zu erholen, so Olivier de Berranger, Chief Investment Officer und Enguerrand Artaz, Cross Asset Manager La Financière de L'Echiquier.Nachdem die Berichtssaison der Unternehmen begonnen habe, habe man die Hoffnung hegen können, dass die Mikroökonomie der Makroökonomie und der Marktstimmung Hilfe leiste. Dies sei jedoch kaum der Fall gewesen.Es stimmte dass auf beiden Seiten des Atlantiks einige gute erste Ergebnisse veröffentlicht worden seien. In Amerika hätten die Bankenwerte den Reigen eröffnet und insgesamt gute Zahlen vorgelegt, mit Ausnahme von J.P. Morgan Chase (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM). Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) habe aufgrund positiver Überraschungen über die Rentabilität des Titels und vor allem eines erneuten Anstiegs seiner Abonnentenzahl einen Höhenflug erlebt.