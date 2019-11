Sämtliche relevanten Indices würden neue Jahreshöchststände erreichen: DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0), Nasdaq 100 (ISIN XC0009694271/ WKN 969427). Beim deutschen Leitindex sei das umso bemerkenswerter, als er noch vor fünf Wochen rund 1.000 Punkte niedriger gelegen habe. Aber nicht nur das: Die Indices würden sogar signalisieren, dass neue historische Höchststände in Sicht seien.



Sollten Anleger also - um im Bild zu bleiben - die Fahrt mitmachen, obwohl die Ampel erst auf hellrot stehe? Die Antwort laute: Im Prinzip ja, aber nur, wenn sie auf der richtigen Spur fahren würden. Und auf dieser Spur stehe: "Zyklische Werte". Denn die aktuelle Entwicklung der Aktienmärkte werde von den zyklischen Werten getragen. Die defensiven Werte hingegen, die in den vergangenen 1,5 Jahren der Stabilitätsanker in den Portfolios gewesen seien, würden ihre Outperformance beenden. Und das nicht nur in Relation zu den Zyklikern, sondern auch absolut. Es finde derzeit eine massive Sektorrotation statt.



Vor dem Hintergrund, dass die Geldpolitik der Notenbanken bis auf Weiteres sehr expansiv bleiben werde, könnte sich diese Entwicklung - steigende Kurse, mehr getragen von Hoffnung als von starken Konjunkturdaten - noch eine ganze Zeit so fortsetzen. Eine Erhöhung der Aktienquote empfehle sich aber vorerst ebenso wenig wie eine Reduzierung. Anleger würden am besten mit der Devise fahren: Die Augen offen halten und die Entwicklung genau beobachten. Und bloß nicht zu Rentenpapieren wechseln. Diese würden - um eine letzte Analogie zum Straßenverkehr zu ziehen - auch weiterhin nur die Standspur bilden. (04.11.2019/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte haben vorerst das bekommen, was sie sich in den letzten Monaten so sehnlich gewünscht hatten: Der Konjunkturabschwung hat den freien Fall beendet, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Aber Vorsicht! Bislang seien es "nur" die Frühindikatoren, die leichte Hoffnungsschimmer erkennen lassen würden. Wer sich jedoch die entsprechenden Werte wie den ifo-Index oder den Einkaufsmanager-Index aus den USA etwas genauer betrachte, werde sehr schnell erkennen, dass der Weg aus dem Tal noch sehr weit sei. Bislang sei lediglich eine erste leichte Aufwärtsentwicklung zu sehen. Auch wenn die Konjunkturampel also höchstens ihre kräftige rote Farbe erst einmal nur etwas abschwäche, würden die Aktienmärkte bereits Vollgas geben, als könnte es grüner nicht mehr werden.