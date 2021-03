Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.636 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursverlust von -2,09% erzielt. Diese Woche starten wir in den März, der historisch betrachtet als einer der besten Börsenmonate im Jahr gilt, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Der dynamische Anstieg der Anleihenrenditen in der vergangenen Woche, insbesondere in den USA, könnte jedoch weiterhin eine Belastung für den Aktienmarkt darstellen - besonders für Wachstums- und Infrastrukturaktien, die eine hohe Zinssensitivität aufweisen würden. Finanztitel wie Banken und Versicherungen wiederum könnten von steigenden Zinsen profitieren. Technisch betrachtet, habe die 38-Tage-Linie bei ca. 3.630 Punkten als erste Unterstützungszone einem drohenden Abverkauf vergangene Woche standhalten können, jedoch zeige sich das Chartbild aufgrund des negativen Gaps am Freitag eingetrübt. Der EURO STOXX 50 befinde sich an einer Umkehrzone, sodass weitere Kursrückgänge bis in den 3.550 Punktebereich nicht auszuschließen seien. Sollte darauf jedoch keine rasche Gegenreaktion zurück in den moderaten Trendkanal erfolgen, sollte das ein Warnzeichen darstellen. Im vorbörslichen Futures-Handel deute sich jedoch erstmal ein freundlicher Wochenstart an den europäischen Börsen an.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,8% korrigiert. Er habe bei 30.932 Punkten geschlossen. Er habe somit erneut relative Stärke gezeigt - die marktbreiten Indices S&P 500 (-2,4%), Nasdaq Composite (-4,9%) und Russell 2000 (-2,9%) hätten aus Wochensicht noch deutlich mehr verloren. Die Aktienmärkte seien durch steigende Zinsen unter Druck gesetzt worden. So habe die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe in der Spitze 1,61% erreicht und habe damit sogar etwas über der Dividendenrendite des S&P 500 gelegen, die etwas über 1,5% notiere, sprich die relative Attraktivität von Aktien gegenüber Rentenanlagen sei plötzlich dahingeschmolzen. Zinssensitive Sektoren, wie zyklischer Konsum (-4,9%) aber auch Technologie (-4,0%) oder Versorger (-5,1%) seien stark unter Druck gekommen, während der Energie-Sektor (+4,3%) gegen den Trend habe zulegen können. Die Korrektur in der vergangenen Woche habe die überhitzte Indikatorenlage an den US-Börsen weiter abgebaut. Eine Fortsetzung der Konsolidierungsphase in dieser Woche würde für einen ausgewaschenen Markt sorgen. Danach sehe es aktuell nicht aus, der Dow Jones Future signalisiere zur Eröffnung heute einen Kurssprung nach oben von über 1%. So bestünden für den Dow Jones in dieser Woche gute Chancen das bisherige Allzeithoch (intraday bei 31.647 Punkten) zu überwinden. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank glauben jedoch noch nicht an einen nachhaltigen Sprung über diese Marke. Die aktuelle Erholung sollte schwierig zu spielen sein und Anleger könnten sich leicht die Finger verbrennen. So würden die Analysten davon ausgehen, dass der Dow Jones zwar das Potenzial für eine Gegenbewegung nach oben in dieser Woche habe, danach aber noch einmal in den Bereich von 30.000 Punkten zurückkommen sollte.



Der Bund-Future notiere aktuell bei 171,17%-Punkten. Im Wochenvergleich habe das Rentenbarometer erneut ca. 160 Ticks verloren. Der Kurseinbruch seit Anfang Februar werde somit kontinuierlich weitergeführt, da die Marktteilnehmer weiterhin auf eine konjunkturelle Erholung gesetzt hätten, die bei einer anhaltend expansiven Geld- und Fiskalpolitik zu einem Inflationsanstieg führen könnte. Der Renditeanstieg in den USA sei sogar weiter verstärkt worden, nachdem eine Staatsanleihen-Emission vergangene Woche nur eine geringe Nachfrage erfahren habe. Technisch betrachtet habe der Bund-Future den dynamischen Abwärtstrend weiter ausgebildet, nachdem er unter 172%-Punkte gefallen sei. Der technische Ausblick des Bund-Futures bleibe somit getrübt und die nächste Unterstützung zeige sich bei 170%-Punkten.



Die Aktienmärkte würden sich derzeit in einem charttechnisch konsolidierungsanfälligen Zustand befinden. Vorsichtige Investoren warten ab, bis sich der Börsennebel lichtet und die Sicht wieder freier wird, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. (01.03.2021/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) musste in der vergangenen Handelswoche einen Verlust in Höhe von 207 Punkten oder 1,5% hinnehmen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Für einen Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach oben müsste der Index das Allzeithoch bei 14.169 Punkten überwinden. Auf der Unterseite würden sich Unterstützungen bei 13.795 Punkten und eine Etage tiefer bei rund 13.600 Punkten befinden. Mit der erstgenannten Marke kämpfe der Markt. In der heutigen Eröffnung habe sie wieder zurückerobert werden können. Als Warnsignal seien einige technische Indikatoren zu werten. So würden der MACD und der Stochastik ein Verkaufssignal liefern. Als weiterer Belastungsfaktor komme hinzu, dass der Kursdax ohne Dividenden den Widerstand bei rund 6.000 Punkten erneut nicht habe überwinden können. Da sich die Bollinger Bänder verengen würden, könnte bald eine Entscheidung fallen, da oftmals in solchen Situationen stärkere Bewegungen zu beobachten seien. Es gelte also: bei einem Überwinden der 14.169 Punkte sei der Weg nach oben charttechnisch frei, bei einem Rückgang unter 13.800 und 13.600 Punkte werde sich die Korrektur bis mindestens 13.376 Punkte ausweiten.