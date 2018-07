Auch die US-Handelspolitik bleibe ein bedeutendes Problem. Donald Trump wolle zwar offenbar nicht aus der WTO austreten; er habe aber betont, dass die Welthandelsorganisation die USA in der Vergangenheit seiner Auffassung nach unfair behandelt habe. Der US-Präsident habe an dieser Stelle nun sehr nachhaltige Veränderungen gefordert. Presseberichte würden interne Quellen aus der Regierung der USA zitieren, die Möglichkeiten diskutieren würden, die dem Präsidenten die Freiheit geben würden, grundlegende Prinzipien der WTO ohne Zustimmung des Kongresses zu ignorieren.



In einem Interview mit dem Fernsehen der Fox News habe Donald Trump die EU zudem sehr scharf kritisiert. Er habe in diesem Kontext vor allem auf den Automobilbereich verwiesen. Allerdings habe die US-Automobilindustrie inzwischen begonnen, Lobbyarbeit gegen die möglichen Zölle auf ausländische Kraftfahrzeuge zu betreiben. Der Verband Auto Alliance habe vor höheren Kosten für Verbraucher in den Vereinigten Staaten gewarnt. Auch der US-Automobilhersteller GM habe sich der Kritik explizit angeschlossen. Sollte es dennoch zu US-Importzöllen auf Kraftfahrzeuge kommen, würde es sicher Gegenmaßnahmen andere Länder geben.



In diesem schwierigen geopolitischen Umfeld würden sich auch die asiatischen Aktienmärkte unter Druck zeigen. Der Shanghai Composite Index sei in diesem Umfeld unter die Marke von 2.800 Punkten gefallen. Nach entsprechenden Signalen aus der US-Notenbank würden einige Investoren allerdings zu hoffen scheinen, dass die FED als Reaktion auf die Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklungen im globalen Handelskonflikt doch nur zu insgesamt drei Zinsanhebungen in 2018 neigen könnte. Dies würde möglicherweise etwas helfen, den von der US-Handelspolitik ausgehenden Druck auf die Kurse am Aktienmarkt abzumildern.



In diesem Kontext werde am Freitag mit ganz besonderem Interesse auf die Zahlen im offiziellen US-Arbeitsmarktbericht zu achten sein. Positive Überraschungen beim Blick auf die Beschäftigungssituation im Land der unbegrenzten Möglichkeiten könnten den Handlungsdruck bei der FED natürlich wieder in signifikantem Umfang erhöhen. (02.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Freitag konnten die internationalen Aktienmärkte noch von der Nachricht profitieren, dass auf dem EU-Gipfel eine Einigung bezüglich der Migrationspolitik der Mitgliedsländer gefunden werden konnte, so die Analysten der Nord LB.Zum 30. Geburtstag des DAX seien allerdings wieder belastende Meldungen über die News-Ticker gelaufen; die von der EU angestrebte Lösung hätten den zwischen Berlin und München ausgetragenen Streit die weitere Asyl- und Flüchtlingspolitik in Deutschland zunächst nicht beenden können. Die damit auch weiterhin angespannte politische Lage in Berlin helfe den europäischen Aktienmärkten natürlich nicht.