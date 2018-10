Die Experten würden für die chinesische Wirtschaft mit einem negativen Wachstumseffekt von maximal 0,5 Prozentpunkten rechnen. Durch die Abwertung des Chinesischen Yuan, der seit April gegenüber dem US-Dollar rund 9% an Wert eingebüßt habe, würden die Wachstumsverluste zusätzlich geschmälert, da sich die chinesischen Exporte verbilligen und entsprechend weniger zurückgehen würden. Für die US-Wirtschaft dürften die negativen Wachstumseffekte noch geringer ausfallen; die Analysten würden lediglich mit Einbußen von 0,1 bis 0,2 Prozentpunkten des BIP rechnen.



Unter dem Diktat der USA sei es in den letzten Wochen zu einem Anstieg der Renditen gekommen. Erstmals seit Mai notiere der zehnjährige Treasury wieder einige Basispunkte über der 3%-Marke. Auch in Deutschland und in der Schweiz würden sich die langfristigen Renditen wieder dem oberen Ende der diesjährigen Handelsspanne nähern. Kurzfristig würden die Experten nun mit einer Seitwärtsbewegung rechnen, mittelfristig mit nochmals leicht höheren Renditen.



Mit Blick auf die Währungen habe sich Anfang September der seit Mitte August währende Abwärtstrend des JPY und des USD fortgesetzt. Einerseits habe sich die Skepsis gegenüber den Schwellenländern am Markt etwas gelegt und die Ankündigung neuer US-Zölle auf chinesische Importe von vorerst "nur" 10% sei an den Märkten positiv aufgenommen worden. In der Folge sei die Nachfrage nach den globalen Safe-Haven-Währungen JPY und USD gesunken. Andererseits würden die Experten glauben, dass die Wachstumsrisiken in den Schwellenländern sowie die mit einer weiteren Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China verbundenen Risiken nicht abklingen würden. Die Nachfrage nach diesen zwei Währungen dürfte somit wieder anziehen. Der CHF hingegen, der vor allem als sicherer Hafen bei Risiken in Europa gelte, habe sich trotz der Beruhigung der Türkei-Krise nicht abgeschwächt.



Im aktuellen Spannungsfeld von guten Konjunkturdaten und kaum kalkulierbaren Risiken infolge des Handelskonflikts erweise sich die Weltwirtschaft bislang als robust. Solange kein Ende dieses Aufschwungs absehbar sei, dürften Aktien tendenziell weiter steigen, auch wenn die Schwankungsbreite zunehme. Auf regionaler Ebene würden die Experten die USA nach wie vor als attraktiv erachten. Erstens sollte die große und eher binnenorientierte Volkswirtschaft am wenigsten unter den negativen Folgen der Handelsstreitigkeiten leiden. Zweitens sorge die Steuerreform der Regierung kurz- bis mittelfristig für Wachstumsvorteile gegenüber den anderen Regionen. Drittens spiele sich der technologische Fortschritt derzeit vorwiegend im IT-Sektor ab, der in den USA ein überdurchschnittlich hohes Indexgewicht besitze.



Auch die Schweiz habe Potenzial in diesem Umfeld. Zwar würden Handelsstreitigkeiten eine exportorientierte Volkswirtschaft in der Regel hemmen und die strukturellen Probleme in der Europäischen Union würden immer wieder für Dämpfer sorgen. Aber die Experten würden in ihren Prognosen davon ausgehen, dass das Wirtschaftswachstum in der Schweiz im kommenden Jahr höher ausfallen werde als in der Eurozone oder in Großbritannien. Zudem würden sich die Schweizer Unternehmen, was ihre Kostendisziplin anbelange, in sehr guter Verfassung zeigen. Insofern würden die Experten für 2019 ein überdurchschnittliches Gewinnwachstum erwarten. (02.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In den USA läuft der Konjunkturmotor unverändert auf hohen Touren, wie die jüngsten Konjunkturdaten auf überzeugende Art belegen, so die Experten von Swisscanto Invest.Angesichts der starken Wachstumskräfte habe die US-Notenbank allen Grund mit der Normalisierung der Geldpolitik planmäßig voranzuschreiten. Nach der jüngsten Leitzinsanhebung würden die Experten mit einem weiteren Zinsschritt im Dezember rechnen. Global betrachtet weise die Wirtschaft nach wie vor eine robuste Entwicklung auf, auch wenn die Dynamik in den Schwellenländern nachgelassen habe. In China habe die Regierung die Geld- und Fiskalpolitik gelockert, um den Wachstumsrisiken entgegenzuwirken, die der Handelskonflikt mit den USA ausgelöst habe.Im vergangenen Monat habe der Renditeanstieg nach einer Pause zur Jahresmitte wieder Fahrt aufgenommen. Dies habe zu Verlusten an den Anleihenmärkten geführt. Das globale wirtschaftliche Umfeld spreche für weiter steigende Unternehmensgewinne. Solange kein Ende des Wirtschaftsaufschwungs absehbar sei, dürften die Aktienkurse tendenziell weiter steigen, auch wenn die Schwankungsbreite zunehme.