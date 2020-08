Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem konstruktiven Telefongespräch zwischen China und den Vereinigten Staaten über Handelsfragen haben die europäischen Aktienmärkte am Dienstag zugelegt, so die Experten von XTB.Während das Telefonat über den Handel zwischen den USA und China der Hauptgrund für die heutige gute Performance der Aktienmärkte sei, würden zwei optimistische Berichte aus Deutschland die Stimmung weiter stützen. Der revidierte deutsche BIP-Bericht für das 2. Quartal habe eine Schrumpfung um 9,7% im Quartalsvergleich gegenüber dem vorher signalisierten Rückgang um 10,1% gezeigt. Der private Verbrauch sei schwächer als erwartet gewesen, während die Anlageinvestitionen positiv überrascht hätten. Abgesehen davon habe der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex für August bei 92,6 Punkten (Erwartung: 92,1 Punkte) gelegen. Der Geschäftserwartungsindex habe bei 97,5 Punkten (Erwartung: 98 Punkte) gelegen, während der Index zur aktuellen Lageeinschätzung bei 87,9 Punkten (Erwartung: 86,2 Punkte) gelegen habe. Die ifo-Volkswirte würden für das 3. Quartal 2020 in Deutschland ein Wachstum von 7% im Quartalsvergleich erwarten.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe die Widerstandszone zwischen dem Fibonacci-Retracement von 78,6% der letzten großen Korrektur im Juli und der Marke von 13.100 Punkten durchbrochen. Der deutsche Leitindex habe das lokale Hoch vom 23. Juli bei 13.185 Punkten getestet, habe es aber nicht geschafft, dieses zu überwinden, und ein Pullback sei eingeleitet worden. Eine kurzfristige Unterstützung, die durch die lokale Marktgeometrie gekennzeichnet sei, finde sich bei 13.100 Punkten. Allerdings habe sich der Rückgang nach dem Beginn der europäischen Sitzung verlangsamt, sodass die Händler auf bullische Kerzenmuster achten sollten. Die Widerstandsniveaus bei 13.185 und 13.300 Punkten sollte man im Auge behalten. Die wichtigste Unterstützung, die durch die große Overbalance-Struktur gekennzeichnet sei, befinde sich bei 12.750 Punkten. (25.08.2020/ac/a/m)