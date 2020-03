Da die überraschende US-Leitzinssenkung am späten Sonntagabend an den Aktienmärkten verpufft sei, deute der S&P-Future allerdings auf deutliche Verluste am Montag hin. Aktuell liege die S&P-500-Indikation beim Broker IG unter der Marke von 2.600 Punkten.



Bis zum Jahresende würden die Goldman-Sachs-Experten um David Kostin aber optimistisch bleiben und mit einem neuerlichen Anstieg auf 3.200 Punkte rechnen. Sie würden dabei darauf setzen, dass auf ereignisgetriebene Kurseinbrüche - wie die aktuelle Coronavirus-Krise - in der Vergangenheit massive Erholungen gefolgt seien. Goldman bleibe damit bei seiner Theorie einer V-Kurve in Wirtschaft und an den Börsen.



Auch andere Marktexperten würden eine V-Formation für möglich halten. Demnach würde die Wirtschaft zunächst einbrechen (wie in China zu beobachten), um dann in gleich hohem Tempo wieder zu wachsen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Talfahrt an den Börsen beschleunigt sich weiter, so Leon Müller von "Der Aktionär".Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe ausgehend von seinem Allzeithoch bereits über 35 Prozent an Wert verloren. Die Lage an den US-Börsen sei ähnlich. Und dennoch: Marktexperten würden einen weiteren Tiefschlag erwarten. Die Kurse könnten um weitere 25 Prozent einbrechen. Um dann massiv und ebenso schnell wieder zu steigen.