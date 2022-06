Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten hat sich die Stimmung mit den EZB-Entscheidungen und den Äußerungen von Lagarde verschlechtert, so die Analysten der Helaba.Bereits zuvor sei es mit den Kursen bergab aufgrund von Sorgen vor neuen, coronabedingten Beschränkungen in Shanghai gegangen. Der DAX habe seine Verluste ausgebaut und nach einem ereignisreichen und volatilen Handelstag 1,7% tiefer bei 14.199 Punkten geschlossen.Der kurzfristige, seit dem 9. Mai bestehende Aufwärtstrend sei nach mehrfachen Tests unterschritten worden. Die Unterstützungslinie verlaufe heute bei 14.310. Auch die 21-Tagelinie bei 14.223 habe nicht standgehalten und die 55-Tagelinie bei knapp 14.170 könnte heute ebenfalls unterschritten werden, denn erste Indikationen würden auf eine schwache Eröffnung schließen lassen. (10.06.2022/ac/a/m)