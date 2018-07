Unternehmensseitig habe es aber auch gute Nachrichten gegeben: So habe etwa der US-Sportartikelhersteller Nike (ISIN US6541061031/ WKN 866993) am Donnerstag sehr gute Zahlen berichtet, die Aktie sei nachbörslich um 11 Prozent angestiegen. Im vergangenen Geschäftsquartal habe das Unternehmen den Umsatz um 13 Prozent auf rund 9,8 Milliarden US-Dollar gesteigert und damit die Erwartungen der Analysten um rund 400 Millionen US-Dollar übertroffen. Der Gewinn sei ebenfalls um 13 Prozent auf 1,1 Milliarden US-Dollar geklettert. Regional gesehen sei insbesondere das Geschäft in China stark gewesen, dort hätten sich die Erlöse um gut 35 Prozent verbessert.



Für spürbare Erleichterung mit kräftigen Kursaufschlägen an den europäischen Aktienmärkten hätten die in der Nacht zu Freitag erreichten Ergebnisse auf dem EU-Gipfel in Brüssel gesorgt. Dabei hätten die Staats- und Regierungschefs eine Einigung beim Streit um die Migration in Europa erzielt.



Konjunkturseitig habe es in der letzten Woche auch einige relevante Daten gegeben, hier sei unter anderem der ifo-Geschäftsklimaindex zu nennen. Er sei zum sechsten Mal in Folge gefallen und notiere nun bei 101,8 Punkten. Der Trend weise weiter klar nach unten, vieles spreche dafür, dass die eingetrübte Stimmung bei den Unternehmen nicht nur eine kurze Wachstumsdelle signalisiere, sondern eine Wachstumsverlangsamung. Die deutsche Wachstumsprognose für das aktuelle Jahr in Höhe von 2,0 Prozent bleibe laut Experten mit Abwärtsrisiken versehen.



Insgesamt hätten die weltweiten Aktienmärkte auf Basis des MSCI World-Index in der abgelaufenen Handelswoche in der Verlustzone notiert und um 1,7 Prozent nachgegeben. Besonders stark betroffen gewesen seien die Schwellenländer (MSCI Emerging Markets -3,8 Prozent). Auch der US-Technologieindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe nach dem bisherigen starken Jahresverlauf in der letzten Woche um 2,6 Prozent nachgegeben. Der marktbreite US-Index S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe 1,2 Prozent an Wert verloren. Zu den Gewinnern habe der britische FTSE 100 (ISIN GB0001383545/ WKN 969378) gezählt, der die Woche mit einem leichten Plus abgeschlossen habe. Auf Sektorebene (Basis STOXX Europe 600 (ISIN EU0009658202/ WKN 965820)) habe sich erneut gezeigt, dass im Zuge der allgemeinen Risikoaversion konjunktursensitive Branchen von den Anlegern verkauft worden seien. So hätten Automobilwerte auf Wochensicht um 3,5 Prozent nachgegeben.



Die US-Tochter der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) sei beim zweiten Teil des Stresstests der US-Notenbank FED als einziges Institut durchgefallen. Alle anderen 34 untersuchten Institute hätten bestanden. Laut FED habe die Bank insbesondere Schwächen bei den internen Kontrollen und dem Risikomanagement gezeigt. Diese Negativmeldung sei für den seit April des Jahres amtierenden Deutsche Bank Chef Sewing ein erneuter Rückschlag im Versuch, das verloren gegangene Vertrauen der Investoren in Deutschlands größtes Geldhaus zurück zu erlangen. In einem positiven Gesamtmarkt sei die Aktie der Deutschen Bank am Freitag zwar kräftig angestiegen, sie habe jedoch zuvor im Wochenverlauf einen neuen historischen Tiefstand markiert. (Ausgabe vom 29.06.2018) (02.07.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Börsen kamen bereits zu Wochenbeginn wegen zunehmender Risikoaversion der Anleger infolge des Handelsstreits unter die Räder, so die Experten von Union Investment.So habe beispielsweise der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Montag 2,5 Prozent nachgegeben. US-Präsident Donald Trump habe am Freitag der vergangenen Woche gedroht, Strafzölle von bis zu 20 Prozent auf Autos aus der Europäischen Union zu erheben, nachdem die EU ebenfalls seit letzten Freitag als Reaktion auf US-Zölle auf Aluminium und Stahl Einfuhrzölle auf US-Güter im Wert von 3,2 Milliarden US-Dollar erhebe. Einen weiteren Belastungsfaktor für die Märkte stelle die Flüchtlingskrise in Europa dar. Diese sei zuletzt zur Bedrohung für die große Koalition in Berlin geworden. Insbesondere ausländische Investoren würden den Asylstreit zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer mit Sorge verfolgen und hätten Aktien verkauft.Zur Wochenmitte hätten einige versöhnliche Töne von Donald Trump im Handelsstreit für eine Zwischenerholung an den Märkten gesorgt. Am Donnerstag habe es eine Gewinnwarnung von OSRAM (ISIN DE000LED4000/ WKN LED400) gegeben, in deren Folge die Aktie des Unternehmens um bis zu 22 Prozent an Wert eingebüßt und sich auch die Stimmung am Gesamtmarkt eingetrübt habe.