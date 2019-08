Wenn langlaufende Anleihen weniger Rendite abwerfen würden als kurzlaufende Bonds sei hierauf in der Vergangenheit oftmals eine Rezession gefolgt. Dem müsse allerdings nicht so sein. Jedoch seien die meisten Investoren an den globalen Aktienmärkten aktuell eher pessimistisch eingestellt und sie würden momentan die Risiken höher als die Chancen werten. Folglich würden sie sich vor allem von konjunktursensitiven Aktien verabschieden.



Die wichtigsten asiatischen Leitindices würden heute Morgen den negativen Vorgaben aus Europa und von der Wall Street folgen und würden mehrheitlich schwächer tendieren.



In den europäischen Börsensälen herrsche heute Morgen vorbörslich weiterhin die gestern schon spürbare Nervosität. Eine klare Tendenz sei noch nicht auszumachen. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte im Bereich seines gestrigen Schlussstandes in den heutigen Handel starten.

Bonn (www.aktiencheck.de) - Rezessionsängste lasteten gestern auf dem Marktgeschehen beiderseits des Atlantiks, so die Analysten von Postbank Research.Die wichtigsten europäischen Leitindices hätten deutlich schwächer geschlossen. Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) und Stoxx 600 (ISIN: EU0009658624, WKN: 965862) hätten 2,1% bzw. 1,7% nachgegeben. An der Wall Street seien die Kursverluste noch deutlicher ausgefallen. Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie Nasdaq Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) hätten jeweils rund drei Prozent an Kurswert ei ngebüßt. Neben enttäuschenden Konjunkturdaten habe eine Inversion in der US-Zinsstrukturkurve zahlreiche Investoren beunruhigt.