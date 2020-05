Die Bundesregierung wolle die Lufthansa mit einem milliarden-schweren Hilfspaket in der Virus-Krise vor der Pleite bewahren. Die Fluggesellschaft habe Details einer bis zu neun Milliarden Euro umfassenden staatlichen Finanzspritze genannt. Die Gespräche mit Vertretern des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) seien fortgeschritten und sollten zeitnah abgeschlossen werden, um die Lufthansa-Solvenz zu sichern.



CTS EVENTIM sei wegen der seit März geltenden Corona-Beschränkungen in Q1 in die Verlustzone geraten. Der Ticketvermarkter und Veranstalter habe bei einem um 35% auf 184,6 Mio. EUR rückläufigen Umsatz ein Minus vor Steuern von 1,6 (Vj.: +41,6) Mio. EUR hinnehmen müssen. Das operative Ergebnis (normalisiertes EBITDA) sei um 76% auf 13,5 Mio. EUR eingebrochen. CTS EVENTIM gehe, trotz der teilweise beschlossenen Lösung, wonach Veranstalter verkaufte Tickets nicht zurücknehmen müssten, sondern Gutscheine ausgeben könnten, von einem deutlich rückläufigen Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr aus.



Der österreichische Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann habe in Q1 vor allem unter der schwachen Investitionstätigkeit in Nordamerika gelitten, die durch die Corona-Pandemie verstärkt worden sei. Der Umsatz sei auf 108,9 (121,1) Mio. EUR gesunken, der operative Gewinn (EBIT) auf 12,1 (20,2) Mio. EUR. Mit einem konkreten Ausblick habe sich der Ölfeldausrüster zurückgehalten.



Die Corona-Krise habe den chinesischen PC-Hersteller Lenovo in Q1 belastet. Während die Umsätze mit 10,6 Mrd. USD relativ moderat gesunken seien, sei der Nettogewinn um 64% auf 43 Mio. USD eingebrochen. In Q2 rechne Lenovo mit einem Umsatzwachstum, da mehr Menschen dauerhaft von zu Hause aus gearbeitet hätten.



Der Euro habe einen schwächeren Tag verzeichnet. Ein stärkerer USD und schwache Konjunkturdaten hätten ihn ausgebremst.



Die Ölpreise hätten ihre anfänglichen Gewinne nicht halten können und seien mit einem leichten Minus aus dem gestrigen Tag gegangen. Gold habe gestern seine gesamten Wochengewinne wieder abgegeben. (22.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei feiertagsbedingten dünnen Umsätzen orientierte sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag an dem Geschehen an der Wall Street, so die Analysten der Nord LB.Nach einem Auf und Ab hätten die Indices ( DAX -1,41%, MDAX -0,29%, TecDAX -1,16%) im Minus geschlossen.An der Wall Street ( Dow Jones -0,41%, S&P-500 -0,78%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,97%) habe sich gestern die Zuversicht verflüchtigt. Neue Spannungen zwischen den USA und China hätten für letztlich leichtere Notierungen gesorgt. Trump werfe China u.a. im Umgang mit der Corona-Krise eine Verschleierungstaktik vor. Nikkei-225 notiere leichter (20.375,61) aufgrund der von China geplanten neuen Sicherheitsgesetze in Hongkong, die die Spannungen zwischen den USA und China verstärken könnten.