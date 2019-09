Die weitere Richtung an den Aktienbörsen werde im Wesentlichen davon abhängen, ob es mit einer lockereren Geldpolitik gelinge, eine Trendwende bei den Konjunkturdaten zu initiieren. Letzteres würde natürlich auch Rückenwind für die Gewinnaussichten der Unternehmen bedeuten. Ob dieser Balanceakt der Notenbanker angesichts der Risiken (Stichwort erneute Eskalation im Handelskonflikt) gelinge, werde der Rest des Jahres zeigen.



Der V-STOXX Index, welcher die in Optionen auf den EURO STOXX 50 eingepreiste Volatilität messe und als Indikator für die kurzfristig erwartete Schwankungsbreite gelte, sei im Zuge der Kursrücksetzer Mitte August in die Nähe seines Jahreshochs von Anfang Januar angestiegen, zum Ende des Monats aber wieder merklich gefallen, derzeit notiere er bei rund 17%.



Die in 5-Jahres Optionen eingerechnete Volatilität habe weniger sensibel reagiert und sich in einem engen Band zwischen 15,8% und 16,5% bewegt.



Die Halbjahresberichtssaison der in Wien gelisteten Unternehmen sei durchaus zufriedenstellend verlaufen. Die Mehrheit der Ergebnisse habe den Markterwartungen entsprochen, auch die Ausblicke für das Gesamtjahr seien weitestgehend bestätigt worden. Generell würden die Unternehmen jedoch von einer Abschwächung der Nachfrage berichten, welche für das kommende Geschäftsjahr nur eine geringe Ergebnisdynamik erwarten lasse. (04.09.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zu Monatsbeginn haben Rezessionssorgen, resultierend aus schwächeren Vorlaufindikatoren sowie dem ständigen hin- und her im Handelskonflikt inkl. Strafzöllen und die gestiegene Gefahr eines harten Brexits, die Leitindices sowohl in Europa wie auch in den USA sinken lassen, so die Analysten der Raiffeisen Centrobank.Der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) habe von Anfang bis Mitte August rund 6% verloren, sich jedoch im Bereich knapp unter 3.300 Punkten stabilisieren können, und per Monatsende nur knapp unter dem Stand vom Monatsanfang notiert.