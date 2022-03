Beim Immobilienkonzern Aroundtown (ISIN LU1673108939/ WKN A2DW8Z) seien die Nettomieteinnahmen 2021 um 8% auf 1,086 Mrd. EUR gestiegen, während der FFO I um 1% auf 353 Mio. EUR zurückgegangen sei. Der Rückgang sei v.a. auf Veräußerungen zurückzuführen, habe der Konzern mitgeteilt. Der Nettogewinn sei hingegen auf 1,078 (0,906) Mrd. EUR gestiegen. Für das laufende Jahr peile Aroundtown ein FFO 1 von 350 bis 375 Mio. EUR an.



Nordex (ISIN DE000A0D6554/ WKN A0D655) habe im abgelaufenen Jahr bei einem Umsatz von 5,4 (4,7) Mrd. EUR weniger verdient als im Vorjahr. Das EBITDA sei auf 52,7 (94,0) Mio. EUR gesunken., die Marge habe nur noch 1,0% (2,0%) betragen. Belastet worden sei das Ergebnis durch hohe Kosten für Rohstoffe und vor allem Seefrachten, während das Vorjahr vom Verkauf des europäischen Projektentwicklungsgeschäfts positiv beeinflusst gewesen sei. Der Konzernverlust habe sich auf 230 (-130) Mio. EUR ausgeweitet. Im lfd. Jahr rechne Nordex mit profitablem Wachstum.



Die Porsche SE (ISIN DE000PAH0038/ WKN PAH003) habe 2021 von der guten Geschäftsentwicklung der Volkswagen AG profitiert und den Konzerngewinn nach Steuern auf 4,6 (2,6) Mrd. EUR gesteigert. Im laufenden Jahr rechne die Porsche SE mit einem Nachsteuergewinn von 4,1 bis 6,1 Mrd. EUR. Die Prognose enthalte keine Effekte aus einem möglichen Börsengang der Porsche AG und einem etwaigen Erwerb von Stammaktien an der Porsche AG durch die Porsche SE, habe es geheißen.



Die laufenden Verhandlungen Russlands und der Ukraine hätten den Euro beflügelt und in Richtung 1,11 USD steigen lassen.



Nachdem die Ölpreise zunächst auf den Einbruch des Vortages mit einer Gegenbewegung reagiert hätten, hätten im Handelsverlauf erneut der Lockdown in der chinesischen Metropole Shanghai, aber auch die Kriegsverhandlungen für Ernüchterung gesorgt. (30.03.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Leichte Entspannungssignale bei den Verhandlungen im Ukraine-Krieg haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zugreifen lassen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +2,79%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +2,00% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +2,77% gestiegen.Die Hoffnung auf eine Deeskalation im Ukraine-Krieg habe die Investoren an die Wall Street gelockt und zu Kursgewinnen geführt. Der Dow Jones-Index (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,97%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +1,23% und der NASDAQ-Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +1,84% geklettert.