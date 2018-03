Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch dominierten zu Beginn des Handels die Sorgen um einen möglichen Handelskrieg nachdem der oberste Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, Gary Cohn, seinen Rücktritt erklärt hatte, so die Analysten der Helaba. DAX zurück in die Pluszone habe klettern lassen. Alles in allem bleibe festzustellen, dass die verschiedenen im Laufe des Tages etablierten Kursausschläge häufig sehr schnell vollzogen würden und zudem schwer zu greifen seien. Grundsätzlich bleibe der übergeordnete Abwärtstrend dominant, sodass weiterhin die Abwärtsrisiken überwögen. Diese These lasse sich leicht anhand der strukturellen Konstellation bei den DAX-Werten untermauern. Denn noch immer würden 66 Prozent der Anteilsscheine unterhalb der 200-Tageslinie notieren, 93 Prozent und würden einen negativen Mittelfristtrend aufweisen.CharttechnikAn der technischen Beurteilung des DAX habe sich nicht verändert. Weiterhin gelte es die Supports bei 12.185/12.092/12.053/11.969 Zählern im Hinterkopf zu behalten, während relevante Widerstände bei 12.257/12.320 Punkten auszumachen seien. Spannung verspreche das Chartbild des Dow Jones , da sich eine dem Diamanten ähnliche Formation abzeichne. Zudem sei es dem Index nicht gelungen, den noch immer abwärts gerichteten 21er Fractal-Moving-Average (FMA) (24.852) zu überwinden. Zudem steige der 55er FMA nicht mehr an, wodurch ein Richtungswechsel des mittelfristigen Trends wahrscheinlicher werde. Insofern gelte es den Blick verstärkt nach unten zu richten. Eine nachhaltige Strukturmarke finde sich bei 24.622 Zählern. Gann-Projektionen würden auf die Marken von 24.534 und 24.306 Punkten entfallen. (08.03.2018/ac/a/m)