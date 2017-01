Bemerkenswert sei allerdings, dass deutsche Unternehmen etwas vorsichtiger seien. Darauf deute zumindest die jüngste ifo-Umfrage hin. So hätten sich die Erwartungen für die kommenden sechs Monate zuletzt sichtbar abgekühlt. Nun könnte man entgegnen, dass sich der Indikator noch immer im Expansionsbereich bewege und nach dem Anstieg der vergangenen Monate ein Rückgang nichts Ungewöhnliches sei.



Allerdings habe sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) im Zuge der "Trump-Rally" weit von seinem 200-Tage-Durchschnitt (derzeit bei rund 10.530 Punkten) entfernt. In der Vergangenheit sei auf einen vergleichbar großen Abstand häufig eine Konsolidierungsphase gefolgt. Ausnahmen in der jüngsten Historie würden die Jahre 2009 und 2015 bilden. In beiden Fällen habe sich der DAX um mehr als 20% von der 200-Tage-Linie entfernt. 2009 sei dies jedoch eine Gegenreaktion auf den vorangegangenen Einbruch der Notierungen gewesen. Davon könne diesmal nicht die Rede sein. 2015 hätten Aktien das Anleihekaufprogramm der EZB gefeiert, was zu einer deutlichen Bewertungsexpansion geführt habe. Die Folgen seien bekannt: Der DAX habe im April 2015 sein Hoch erreicht und sei damals mit einem KGV von gut 15 bewertet gewesen. Bis Februar 2016 habe er rund 30% eingebüßt. Übertragen auf die aktuelle Situation habe dies bedeutet, der DAX würde zügig auf 13.000 Punkte steigen, um danach auf 9.000 Punkte zurückzufallen.



Es wäre wohl deutlich gesünder, wenn der DAX (für die US-Indices gelte dies umso mehr) erst einmal eine Verschnaufpause einlegen würde, damit die Kursbewegung durch steigende Unternehmensergebnisse fundamental untermauert werde. Indikatoren für die Gewinnentwicklung wie Erzeugerpreise oder Absatzpreiserwartungen würden mittelfristig durchaus zuversichtlich stimmen. Allerdings scheinen Aktien zu schnell zu weit gelaufen zu sein. Vielleicht twittere Trump ja demnächst: "Stop!". Wahrscheinlich aber eher nicht! (27.01.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten herrscht Feierlaune, so die Analysten der Helaba.In dieser Woche habe das altehrwürdige US-Börsenbarometer Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) erstmals die 20.000er Schallmauer durchbrochen. Der Kommentar Trumps via Twitter sei umgehend gefolgt: "Great!" Aber nicht nur US-Aktienanleger scheinen sich viele positive Impulse vom neuen Mann im Weißen Haus zu versprechen - und dies obwohl die erklärte Devise laute "America first". Zwar würden die Aktienindices der beiden Länder gegenüber denen die USA das größte Handelsbilanzdefizit aufweisen würden (China und Mexiko) seit der US-Wahl mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Barometer der nächstgrößeren Handelspartner (Deutschland, Japan und Kanada) hätten jedoch kräftig zugelegt. Offensichtlich verspreche man sich dort, an den Segnungen der neuen US-Politik partizipieren zu dürfen.