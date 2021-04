Die Erwartungshaltung für das abgelaufene Quartal in den USA sei äußerst ambitioniert gewesen, wobei die Schätzungen in den letzten Wochen dazu noch kontinuierlich nach oben korrigiert worden seien. Auch wenn die bisher gelieferten Ergebnisse nur eine Indikation für den Gesamtmarkt darstellen würden, würden diese die Analysten der Raiffeisen Bank International AG optimistisch stimmen und sie würden die Entwicklung als Bestätigung für ihre Meinung sehen, dass die Erwartungen am Ende des Tages auch auf Gesamtindexbasis übertroffen werden sollten.



Obwohl die Berichtssaison in Europa erst an Fahrt aufnehmen werde, würden auch am alten Kontinent die bisherigen Indikationen positiv stimmen. Jene Unternehmen, welche bereits Vorabzahlen veröffentlicht hätten, hätten mehrheitlich überzeugen können - und das über alle Branchen hinweg. Wie der Blick auf den Unternehmenskalender zeige, stünden uns in der angelaufenen Woche jedoch auch schon die ersten vollständigen Quartalsberichte bevor, wobei sich darunter auch so manch namhaftes Unternehmen aus Österreich befinde.



Der Handelsauftakt zur neuen Woche könne als unspektakulär, aber freundlich eingestuft werden. In Asien würden die Indices mehrheitlich mit moderaten Aufschlägen handeln und in Europa würden die vorbörslichen Indikatoren auf eine Eröffnung im Bereich der Freitagsschlusskurse hindeuten.



Auf der Rohstoffseite könne Gold nach den jüngsten Rückgängen am heutigen Handelstagleicht zulegen. Gegenteilig sehe es bei den Ölpreisen aus. Nach den leichten Zugewinnen am Freitag würden sowohl Brent als auch WTI heute schwächer handeln. (26.04.2021/ac/a/m)





Auch wenn auf Wochensicht kaum signifikante Änderungen an den Indexständen sichtbar waren, soll dies nicht über die rege Aktivität an den globalen Aktienmärkten hinwegtäuschen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zumindest der Freitag sei für die US-Märkte durchwegs freundlich verlaufen. Die Nachrichtenlage werde dabei weiterhin von der US-Berichtssaison dominiert.