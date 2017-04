Wien (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison steht momentan ganz klar im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Heute in der Früh habe schon der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) sein Ergebnis präsentiert. Die Umsatzentwicklung habe dabei die Markterwartungen übertroffen. Der Ausblick sei vom Unternehmen bestätigt worden.In den USA würden heute vor allem die Zahlen von Philip Morris International (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Euronext-Symbol: PM), Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V) und Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ) die größte Beachtung finden. In Europa würden Unilever (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) oder auch Michelin (ISIN: FR0000121261, WKN: 850739, Ticker-Symbol: MCH, EN Paris: ML, NASDAQ OTC-Symbol: MGDDF) ihre Ergebnisse veröffentlichen. (20.04.2017/ac/a/m)