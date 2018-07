Die europäischen Märkte seien zunächst positiv in die neue Woche gestartet, hätten jedoch zur Wochenmitte im Zuge des neuen 200 Milliarden US-Dollar Zoll-Pakets nachgegeben. Am Donnerstag sei eine weitere Eskalation des Handelsstreits zunächst ausgeblieben und Presseberichte hätten nahe gelegt, dass China und die USA an den Verhandlungstisch zurückkehren könnten. Ebenso hätten die Investoren über den Ärmelkanal nach Großbritannien geblickt. Nachdem zu Wochenbeginn die Brexit-Hardliner David Davis und Boris Johnson aus der Regierung May ausgeschieden seien, würden sich aktuell die Anzeichen für einen "Soft-Brexit" mehren. Premierministerin Theresa May habe am Donnerstag ein Kompromisspapier für den bevorstehenden EU-Austritt vorgestellt. Im Zentrum stehe eine Freihandelszone zwischen Großbritannien und der EU. Die für die Europäische Union wichtige Arbeitnehmerfreizügigkeit solle hingegen stark beschnitten werden. Ebenso sollten für den im Königreich gewichtigen Finanzsektor zukünftig eigene Regeln gelten. Damit bleibe der Branche der Zugang zum europäischen Binnenmarkt verwehrt. Dennoch sei der Entwurf ein erstes konkretes Zeichen für eine mögliche wirtschaftsfreundliche Einigung und sei entsprechend positiv von den Marktteilnehmern aufgenommen worden.



Die europäischen Börsen hätten in der Folge zum Wochenausklang zugelegt. Der Euro Stoxx 50-Index (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sich per Freitagnachmittag nahezu unverändert gezeigt. Auch der Leitindex des Vereinigten Königreichs, der FTSE 100-Index (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378), notiere aktuell 0,9 Prozent höher. In Deutschland würden sich die anhaltenden Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Handelskonflikt in den Daten des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) zur Stimmung unter deutschen Finanzexperten widerspiegeln. Diese sei zuletzt stärker als erwartet auf den tiefsten Stand seit 2012 gefallen. Dennoch habe das deutsche Börsenbarometer im Rahmen der allgemeinen Aktienmarkterholung um 0,3 Prozent höher tendiert.



Moderate Erholung zum Wochenausklang in Asien



Entspannung habe sich zum Wochenende auch in Asien gezeigt. Der japanische NIKKEI 225-Index (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) habe auf Wochensicht 3,7 Prozent höher notiert. Ebenso hätten sich die asiatischen Schwellenländer wieder leicht erholen können. Nachdem die Aktienmärkte insbesondere in China nach den Ankündigungen weiterer Zölle zunächst kräftig nachgegeben hätten, habe der Hang Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) in Hong Kong auf Wochensicht 1,2 Prozent im Plus geschlossen. Unterstützend hätten auch Daten zur chinesischen Handelsbilanz gewirkt. Die am Freitag veröffentlichten Juni Werte würden zeigen, trotz Handelskonflikt, über den Erwartungen liegende Exportzahlen. Aufgrund schwächer als erwartet wachsender Importzahlen sei der Handelsüberschuss mit den USA sogar auf ein neues Rekordhoch gestiegen - eine Nachricht die US-Präsident Donald Trump weniger erfreuen dürfte. (Marktticker vom 13.07.2018) (16.07.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globalen Aktienmärkte waren diese Woche wieder getrieben von den handelspolitischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China, so die Experten von Union Investment.Nach Handelsschluss am Dienstag habe der US-Handelsbeauftragte erneut eine Liste mit chinesischen Importprodukten vorgelegt, welche zukünftig mit einem Strafzoll von zehn Prozent belegt werden könnten. Das mögliche Gesamtvolumen der betroffenen Güter betrage 200 Milliarden US-Dollar. Der öffentliche Anhörungsprozess laufe bis Ende August. Bis dahin solle der Vorschlag diskutiert werden. China habe allerdings umgehend Gegenmaßnahmen angekündigt. Die globalen Aktienmärkte hätten entsprechend am Mittwoch nachgegeben. Dennoch hätten die US-Märkte auf Wochensicht zulegen können. Der Dow Jones Industrial Average-Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe per Freitagnachmittag bei einem Plus von zwei Prozent gelegen. Der marktbreite S&P 500-Index (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe ebenfalls um 2,3 Prozent zugelegt. Als großer Gewinner habe erneut der NASDAQ-Index (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) hervorgestochen. Dieser habe am Donnerstagb ein neues Allzeithoch bei 7.824,5 Punkten erklimmen können. Angeschoben worden sei der Index insbesondere von den großen Tech-Giganten Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL). Die US-Anleger hätten sich auch nicht von den am Donnerstag veröffentlichten neuen Daten zur Entwicklung der Konsumentenpreise im Juni verunsichern lassen. Diese würden zwar auf eine weiter moderat anziehende US-Inflation hindeuten, würden sich allerdings dennoch im Zielband der US-Zentralbank FED bewegen.