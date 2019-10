Wien (www.aktiencheck.de) - Der kurzen Euphorie über kolportierte Fortschritte bei den Verhandlungen zum Handelsstreit zwischen den USA und China folgte schon am Montag wieder die Ernüchterung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Unsicherheit habe auch beim Ölpreis für einen Rückgang gesorgt. Gold habe hingegen kaum Veränderungen verbucht.Die asiatischen Märkte hätten sich heute Morgen gemischt präsentiert. Während Hong Kong und China Verluste schreiben würden, sei Japan deutlich im Plus. Für Europa würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG aufgrund der vorbörslichen Indikatoren einen leicht festeren Start in den Tag erwarten. (15.10.2019/ac/a/m)