Die nicht zuletzt aufgrund von Impffortschritten (ja, in den USA gebe es diese wirklich!) verbesserten Wachstumsaussichten würden weiter zu steigenden US-Anleiherenditen führen und hätten damit am Aktienmarkt die Rotation in Aktiensegmente gestützt, die während der Pandemie hinterhergehinkt seien. Gerade diese würden in Folge überproportional vom Wiederhochfahren der Volkswirtschaften und einem näherrückenden Ende der Pandemie profitieren - und das parallel zu den USA sogar in Europa(!). All das überlagernd bleibe jedenfalls die Grundstimmung an den Aktienmärkten unverändert gut. Genährt werde die Zuversicht insbesondere durch die Unterzeichnung der billionenschweren Corona-Staatshilfen durch US-Präsident Joe Biden.



In Asien würden sich die Börsentrends heute Früh durchwachsen zeigen. Deutliche Indexgewinne von fast einem Prozent würden aktuell die Leitindices der Tokioter Börse verzeichnen. Etwas schwächer würden sich hingegen die Börsenbarometer in Korea und China präsentieren. Im Reich der Mitte seien zuvor zweigeteilte Wirtschaftsdaten veröffentlicht worden: Die Reisebeschränkungen hätten sich lähmend auf die ansonsten starke Entwicklung der Einzelhandelsdaten ausgewirkt, während Industrieproduktion und Investitionen deutlich hätten zulegen können.



Für Europas Leitindices würden die Frühindikatoren momentan auf einen mehrheitlich freundlichen Handelsstart in die neue Woche hindeuten.



Der Ölpreis zeige sich heute Morgen einmal mehr fest. Die Sorte Brent kratze an der Marke von USD 70 je Fass. Gold präsentiere sich dagegen etwas schwächer bei knapp über USD 1.720 je Feinunze. Der Bitcoin sei übers Wochenende in lichte Höhen von über 60.000 je USD gerauscht, befinde sich nunmehr aber wieder deutlich unter dieser Schallmauer. (15.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Ein neuerlicher Anstieg der US-Anleihezinsen hat den Risikoappetit der Börsianer am Freitag ein wenig gezügelt, gleichzeitig aber die seit Wochen zu beobachtende Sektorrotation weiter angefacht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Finanzwerte, die mit höheren Renditen langlaufender Anleihen und einer solcherart steileren Zinskurve sehr gut leben könnten, seien angestiegen; andere Sektoren seien davon weniger begeistert gewesen - einerseits aufgrund höherer Finanzierungskosten und andererseits in Bezug auf die Rückwirkungen auf die Bewertungsmodelle (IT-Werte). Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), der mehrheitlich Standardwerte umfasse, habe in diesem Umfeld rund 0,9% zulegen und damit einen neuen Allzeit-Höchststand fixieren können. Demgegenüber habe der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) in grob dem gleichen Ausmaß nachgegeben. Der breit gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe entsprechend inder Mitte und legte 0,1% zugelegt.