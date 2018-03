Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten geht verstärkt das Angstgespenst um, so die Analysten der Helaba.CharttechnikNachdem der DAX unter die Unterstützung bei 12.382 Zählern abgerutscht sei, habe sich der Abwärtstrend abermals beschleunigt. Am Freitag sei eine weitere Reihe wichtiger Supports durchbrochen und zudem eine Kurslücke ausgebildet worden. Ob es sich bei der Lücke um ein sogenanntes "measuring gap" handle, würden die kommenden Tage zeigen. Darüber hinaus gelte es die Aufmerksamkeit auf den Swing Point bei 12.003 Zählern zu richten, da mit dem Rutsch unter diese Marke eine Pivot-Formation komplettiert worden sei. Weitere Struktur- und Gann-Projektionen bei 11.969 und 11.906 Zählern seien bereits unterschritten oder einem Test unterzogen worden. Insofern überwögen weiterhin die Abwärtsrisiken. (05.03.2018/ac/a/m)