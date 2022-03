Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während die wichtigsten europäischen Aktienindices den heutigen Handel wenig verändert begannen, setzte im weiteren Verlauf Schwäche ein, so die Experten von XTB.



Die Indices aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden würden im Tagesverlauf 1,0 bis 1,5% niedriger notieren. Brent sei wieder über die 100-USD-Marke gesprungen, während sich WTI dieser psychologischen Marke nähere. Die Stimmung werde weiterhin durch den anhaltenden Krieg in der Ukraine beeinträchtigt. Westliche Nachrichtendienste würden die Gefahr sehen, dass die Russen nach anfänglichen Misserfolgen gewalttätiger würden und ihre Invasion langsamer voranschreite.



Neue Berichte über den Beschuss von Wohngebieten in ukrainischen Städten seien aufgetaucht. Darüber hinaus hätten die ukrainischen Behörden gemeldet, dass weißrussische Truppen die ukrainische Grenze überschritten hätten, obwohl Lukaschenko nur wenige Stunden zuvor versichert habe, dass Weißrussland sich den russischen Streitkräften in der Ukraine nicht anschließen werde. Unterdessen würden westliche Länder weiterhin neue Sanktionen gegen Russland verhängen. Auch Unternehmen würden weiterhin ihre Verbindungen zu Russland kappen. Maersk, die größte Reederei der Welt, habe heute angekündigt, dass ihre riesige Flotte von über 700 Schiffen keine russischen Häfen mehr anlaufen werde. (01.03.2022/ac/a/m)





