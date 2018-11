Die andere große Baustelle sei der Streit zwischen der EU und Italien über die Haushaltspläne Roms. Nachdem sich die italienische Regierung stur gestellt habe und sich beharrlich weigere, mit Änderungen an ihrem Haushaltsentwurf auf die Bedenken der anderen EU-Länder einzugehen, laufe alles auf die Einleitung eines Defizitverfahrens gegen Italien hinaus.



Derweil haben die veröffentlichten Statistiken zur Entwicklung des BIP in Deutschland bestätigt, was ohnehin schon die Spatzen von den Dächern pfiffen, dass nämlich die Wirtschaft im dritten Quartal erstmals seit Anfang 2015 geschrumpft ist, so die Analysten der Nord LB. Auch die Wirtschaft in der Euro-Zone sei so langsam gewachsen wie seit Jahren nicht mehr. Zwar hätten dabei auch einige Sonderfaktoren eine Rolle gespielt, aber es bestehe derzeit wenig Hoffnung, dass der Konjunkturmotor in absehbarer Zeit wieder merklich Tempo aufnehmen werde. Die EZB sei angesichts dieser Situation nicht gerade zu beneiden, zumal auch die Inflation in Deutschland im Oktober auf ein Zehnjahreshoch gestiegen sei, allerdings maßgeblich getrieben von den Energiepreisen.



Während das gesamtwirtschaftliche und politische Umfeld die Börsen weiter stark beschäftigen dürfte, klinge die Berichtssaison nun langsam aus, so dass seitens der Unternehmensnachrichten die Impulse für die Kurse allmählich schwächer werden sollten. Feiertagsbedingt (US-Börsen wegen Thanksgiving am Donnerstag geschlossen) sollte in den USA eine ruhige Handelswoche bevorstehen. (19.11.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - An den wichtigsten Aktienbörsen bröckelten die Indices zuletzt wieder ab, so die Analysten der Nord LB.Vor allem die Themen Brexit und Staatsschulden Italiens hätten die Marktteilnehmer beschäftigt. Hinzu komme der Handelsstreit zwischen den USA und China. Im Vorfeld des G20-Gipfels vom 30. November bis zum 1. Dezember in Buenos Aires würden beide Seiten versuchen, den Druck auf die jeweilige andere Seite zu erhöhen. Und in diesem Zusammenhang sei der eine oder andere schrille Ton aus Washington und aus Peking zu hören, was an den Börsen zu Irritationen führen könne. Die Zitterpartie um das mühsam ausgehandelte und vom britischen Kabinett gebilligte vorläufige Ausstiegsabkommen setze sich fort. Premierministerin May verliere immer mehr Zustimmung, auch in ihrer eigenen Partei, und werde Mühe haben, den Deal durch das Parlament zu bringen.