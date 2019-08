In den USA hätten der Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und der marktbreite S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) jeweils rund 0,8 Prozent hinzugewinnen können. Die US-Technologiebörse NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) habe noch leicht im Plus gelegen.



Im Euroraum habe der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) 1,3 Prozent hinzugewonnen. Der marktbreite STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) sei ebenfalls um 1,3 Prozent gestiegen. Mit Blick auf die Branchenentwicklung hätten vor allem der Reisesektor (plus 3,8 Prozent) sowie der Einzelhandel und Finanzdienstleistungen (plus 2,6/2,3 Prozent) am deutlichsten hinzugewinnen können. Die in der Vorwoche im schwierigen Kapitalmarktumfeld präferierte defensive Versorgerbranche habe sich mit plus 0,3 Prozent weit abgeschlagen gezeigt.



Am deutschen Aktienmarkt habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) um 1,5 Prozent zugelegt. Spitzenreiter bei den Einzelwerten sei die Aktie von thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) gewesen. Presseberichten zufolge bereite thyssenkrupp offenbar den Zusammenschluss seines Stahlgeschäfts mit Klöckner (ISIN DE000KC01000/ WKN KC0100) vor. Konkrete Gespräche würden wohl bereits geführt. In diesem Zusammenhang stünde der Börsengang eines Teils des Aufzugsgeschäfts von thyssenkrupp in Planung. Damit würden sich die Übernahmekosten für Klöckner und weitere Akquisitionen finanzieren lassen. Die Aktie habe in der Berichtswoche knapp 12 Prozent hinzugewonnen.



Mit rund 10 Prozent Kursgewinn sei die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) gefolgt, deren Kurs in der Vorwoche deutlich unter die Räder gekommen sei. Sehr positiv verlaufen sei die Woche auch für die Notierung von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001). Diese verkaufe ihr Tiermedizingeschäft für rund 7,6 Milliarden US-Dollar an das US-Unternehmen Elanco (ISIN US28414H1032/ WKN A2N6BH). Bayer solle 5,3 Milliarden US-Dollar in bar und weitere 2,3 Milliarden US-Dollar an Elanco-Aktien erhalten. Die Bayer-Aktie habe knapp 8 Prozent hinzugewonnen. (Ausgabe vom 23.08.2019) (27.08.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die weltweiten Aktienmärkte lagen in der letzten Woche - mit Ausnahme der Schwellenländer Lateinamerikas - im Plus, so die Experten von Union Investment.Am Freitagmittag habe die chinesische Administration aber überraschend Zölle auf verschiedene US-Waren angekündigt, sodass die in der Berichtswoche erzielten Kursgewinne teils wieder abgegeben worden seien.