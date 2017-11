TripAdvisor (ISIN: US8969452015, WKN: A1JRLK, Ticker-Symbol: T6A) (-23,2 %) leide unter dem Abgang von Kunden hin zu mobilen Anbietern und habe beim Umsatz die Markterwartungen verfehlt. Auch mit den Aktien von Mitbewerber Priceline Group (ISIN: US7415034039, WKN: 766054, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: PCLN) (-13,5%) sei es kräftig nach unten gegangen, nachdem die Gewinnprognose für das Gesamtjahr habe gesenkt werden müssen.



Heute Morgen habe der niederländische Lebensmitteleinzelhandelskonzern Ahold Delhaize (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, Ticker-Symbol: AHOG, EN Amsterdam: AD, Nasdaq OTC-Symbol: AHODF) Q3-Zahlen vorgelegt. Demnach habe der Umsatz mit EUR 15,1 Mrd. den Erwartungen entsprochen. Für 2018 habe der Konzern ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 2 Mrd. angekündigt.



In Österreich würden heute die Unternehmen voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF), Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF), RHI (ISIN: AT0000676903, WKN: 874182, Ticker-Symbol: RAD, Wien: RHI, NASDAQ OTC-Symbol: RXHKF) und VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) Quartalszahlen vorlegen. In Deutschland würden HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) und E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) berichten. In Frankreich lege der Versorger Engie (ISIN: FR0010208488, WKN: A0ER6Q, Ticker-Symbol: GZF, EN Paris: GSZ, Nasdaq OTC-Symbol: GDSZF) nachbörslich Zahlen vor. (08.11.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA standen gestern die Papiere von Hertz (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK) (-17,5%) und AVIS Budget (ISIN: US0537741052, WKN: A0KEE9, Ticker-Symbol: CUCA) (-15,1%) unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.AVIS habe durchwachsene Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vermeldet und sich erneut pessimistischer in Bezug auf den Gesamtjahresgewinn geäußert.