Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern erlebte die Aktie des Ölproduzenten Tullow Oil (ISIN: GB0001500809, WKN: 591219, Ticker-Symbol: TQW) den größten Absturz in ihrer Geschichte (-27,3%), nachdem das Unternehmen seine Prognose für die Ölproduktion gesenkt und Zweifel über die kommerzielle Rentabilität seiner Ölvorkommen im südamerikanischen Staat Guyana geäußert hatte, da bei zwei Quellen sehr hohe Schwefelanteile ermittelt wurden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der US-Netzwerkspezialist Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) habe gestern nach Börsenschluss seine Q1-Zahlen veröffentlicht, welche sowohl bei Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie die Analystenerwartungen hätten übertreffen können. Mit seinem enttäuschenden Umsatzausblick für das laufende Quartal (im Mittel -4% vs. Konsens von +2,7%) habe das Unternehmen jedoch den Markt ziemlich geschockt, die Cisco Systems-Aktie sei im nachbörslichen Handel 5,1% nach unten gesackt.Heute würden in den USA Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) (13:00) und nachbörslich u.a. der Chip-Hersteller NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, Nasdaq Ticker-Symbol: NVDA) und der Halbleiter-Equipment Hersteller Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) ihre Quartalsergebnisse berichten. (14.11.2019/ac/a/m)