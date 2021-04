Unternehmensnachrichten:



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) und Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) würden heute nach einem Bericht der Financial Times schwächer notieren. Laut Financial Times plane UberEats den Eintritt in den deutschen Markt. Der Service könnte in den kommenden Wochen in Berlin starten.



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) habe gestern nach Börsenschluss die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2021 gemeldet. Das Unternehmen habe gesagt, dass der Umsatz für das Quartal bei 2,22 bis 2,26 Mrd. Euro (Erwartung: 2,17 Mrd. Euro) gesehen werde, während das bereinigte EBIT im Bereich von 80 bis 100 Mio. Euro liegen sollte. Das Unternehmen habe gesagt, dass die vorläufigen Ergebnisse darauf hindeuten würden, dass das Bruttowarenvolumen um 54,5 bis 56,5% auf 3,13 bis 3,17 Mrd. Euro (Erwartung: 3,07 Mrd. Euro) steigen werde.



Die Aktien von HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF, Ticker-Symbol: BOSS, NASDAQ OTC-Symbol: HUGSF) seien zu einem Zeitpunkt der heutigen Sitzung über 10% gestiegen. Die Bewegung sei gekommen, nachdem die Zeitung Times berichtet habe, dass es "vage" Spekulationen über eine mögliche Übernahme von HUGP BOSS gäbe. Die Aktie habe einen Teil des Gewinns wieder abgegeben. (21.04.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten in den heutigen Handel höher, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices aus Europa würden versuchen, zumindest einen Teil des gestrigen Ausverkaufs wieder aufzuholen. Allerdings habe die Aufwärtsdynamik nachgelassen und die Indices seien von ihren Tageshochs zurückgekommen. Der niederländische AEX 25 (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) sei der am besten abschneidende europäische Index, während der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) unter den Top-Nachzüglern zu finden sei.